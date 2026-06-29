Cae Jovany ‘N’, vinculado con asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, excolaboradores de Brugada

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México, y autoridades capitalinas informaron de la detención de Jovany “N”, un hombre que presuntamente está vinculado al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

“En seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con el homicidio de dos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, y derivado del intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se realizó la detención de un hombre identificado como Jovany “N”, señalado como integrante de la célula delictiva vinculada con estos hechos.

“A partir del análisis de diversas líneas de investigación, trabajos de seguimiento y labores de inteligencia realizadas por las tres instituciones y con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue posible localizar al objetivo en el municipio de Yautepec, Morelos”, informaron autoridades en un comunicado.

En el operativo, se agregó, realizado en dicho lugar, se llevó a cabo la detención de Jovany “N”. Durante una revisión realizada conforme a los protocolos de actuación, le fue asegurada un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga.

“Posteriormente, al detenido le fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las instituciones participantes refrendan su compromiso de continuar las investigaciones, en coordinación con autoridades locales y federales, para detener a todas las personas involucradas y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de inteligencia junto al #CNI, agentes de @SSPCMexico, en coordinación con @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, detuvieron a Jovany "N", presuntamente vinculado con el homicidio de nuestros compañeros Ximena y José, ocurrido en mayo… pic.twitter.com/GWb5U7XqTP — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 29, 2026

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