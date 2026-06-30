Ataque armado durante transmisión de partido en Yautepec, Morelos, deja múltiples víctimas

Ataque armado en Yautepec, Morelos, el 30 de junio de 2026.

Múltiples víctimas, se reportan tras una agresión armada registrada este martes en el municipio de Yautepec, Morelos, durante una concentración para disfrutar el partido entre México y Ecuador.

El ataque ocurrió en una cancha de usos múltiples ubicada en el barrio de Rancho Nuevo, donde sujetos armados abrieron fuego en contra de la multitud.

Informes extraoficiales aseguran que la agresión dejó múltiples víctimas; sin embargo, las autoridades no han ofrecido un balance oficial.

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En redes sociales, una vecina del municipio difundió un video en los que es posible apreciar a una persona tendida en el suelo, presuntamente sin vida.

“Hubo una balacera, urge ayuda”, refiere la mujer, angustiada. “¿Hasta cuándo vamos a estar así?, ¿hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por que los niños?, ¿por qué?“, cuestiona con la voz quebrada.

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cehr