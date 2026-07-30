Carlos Torres Piña fortalece presencia territorial y diálogo con la militancia en Michoacán

Morelia — Del martes 21 al martes 28 de julio, Carlos Torres Piña intensificó su recorrido por Michoacán, con asambleas, reuniones sectoriales, encuentros con liderazgos locales y recorridos directos por comunidades, mercados y espacios públicos, para escuchar las necesidades de cada región y fortalecer la organización territorial de Morena.

Durante esta semana, Torres Piña mantuvo actividades en municipios del Bajío, la zona productora de Los Reyes, la región Zamora-Jacona, La Piedad, Numarán y Morelia, donde dialogó con militantes, productores, comerciantes, mujeres empresarias, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales. Con estos recorridos, su gira supera ya los 35 municipios visitados y consolida una presencia política en las principales regiones de Michoacán.

Carlos Torres con vecinos de Michoacán. ı Foto: Especial.

El avance de la gira también ha permitido posicionar la experiencia de Torres Piña en tareas complejas de gobierno, seguridad y procuración de justicia, así como su conocimiento del territorio michoacano. En cada encuentro, ha sostenido que la siguiente etapa de la transformación requiere perfiles que conozcan los problemas del estado, sepan construir acuerdos y tengan capacidad para ofrecer resultados.

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Torres Piña ha llamado a la militancia a cerrar filas en torno al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y a cuidar la unidad de Morena frente a quienes buscan dividir al movimiento. Ha señalado que el proceso interno debe servir para fortalecer la transformación, escuchar al pueblo y garantizar que las decisiones se construyan desde abajo, sin imposiciones ni acuerdos alejados de la militancia.

Carlos Torres recibe el afecto de la gente. ı Foto: Especial.

La gira continuará durante los próximos días con nuevos encuentros territoriales y sectoriales. Torres Piña afirmó que seguirá recorriendo Michoacán, dialogando directamente con el pueblo y cumpliendo la tarea de organizar y defender la transformación: “En este movimiento no se avanza desde el escritorio; se avanza caminando, escuchando y construyendo junto al pueblo”.





Carlos Torres siente las preocupaciones de las personas. ı Foto: Especial.

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FGR