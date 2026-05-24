UAM exige justicia por presunto feminicidio de alumna Cielo Beanjy López

La Universidad Autónoma Metropolitana condenó el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de esta casa de estudios, y exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una investigación con perspectiva de género, debida diligencia y apego a los protocolos para muertes violentas de mujeres.

A través de un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana y a las autoridades competentes, la UAM expresó “su más profunda indignación y total condena” por los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2026.

“Ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune”, sostuvo la institución, al señalar que la violencia por razones de género afecta la vida de las mujeres en espacios universitarios, calles, transporte público y ámbitos domésticos.

La institución también informó que acompañará a la familia de la estudiante con asesoría legal y psicológica durante el proceso judicial, con el fin de evitar la revictimización y procurar que las actuaciones se conduzcan conforme al Estado de derecho.

“Lo ocurrido con nuestra alumna causa un intenso dolor en nuestra comunidad. Las universidades no pueden permanecer indiferentes ante esta realidad. La erradicación de la violencia por razones de género exige acciones firmes, de corresponsabilidad institucional y una respuesta pública que coloque al centro la vida, la dignidad y la justicia”, se lee en el comunicado.

En el comunicado, la casa de estudios expresó condolencias a familiares, amistades, compañeras y compañeros de la alumna, además de reiterar su llamado a una respuesta pública centrada en la vida, la dignidad y la justicia.

La Universidad Autónoma Metropolitana lamenta el fallecimiento de la alumna Cielo Beanjy López Cortés.



Expresamos nuestra profunda indignación y condena ante este hecho y nos solidarizamos con la familia, amistades, compañeras y compañeros de Cielo, a quienes expresamos nuestras… pic.twitter.com/FK8RbLM4G7 — UAM (@lauammx) May 24, 2026

¿Qué le pasó a Cielo Beanjy López Cortés?

El caso se registró en un domicilio localizado sobre la calle Sur 153, en la colonia Gabriel Ramos Millán, luego de que policías fueran alertados vía radio sobre una persona inconsciente dentro del inmueble.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de la muerte de su pareja sentimental, Cielo Beanjy López.

Al arribar al lugar, los oficiales ingresaron a la vivienda con autorización de una mujer que se identificó como madre de la joven. Dentro del domicilio encontraron a la mujer de 26 años tendida sobre el piso.

Según los primeros informes, antes del hallazgo la víctima habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. Posteriormente, el hombre salió de la vivienda y más tarde regresó para avisar a la madre de la joven que la había encontrado inconsciente. Tras los hechos, los policías aseguraron al hombre, de 37 años, quien permanecía en el lugar.

#Iztacalco | Cielo Beanjy López Cortéz, de 25 años, fue hallada sin vida con huellas de violencia en un domicilio de la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán. Su pareja, Hugo, de 37 años, fue detenido como presunto responsable. La Fiscalía de Feminicidio ya investiga el caso. pic.twitter.com/a9s1YqqHwB — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 22, 2026

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LMCT