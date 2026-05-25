Se abre otro megasocavón en Iztapalapa

EL SUBSUELO de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, volvió a ceder, un nuevo megasocavón de aproximadamente metro y medio de profundidad y 2.5 metros de diámetro se abrió en la esquina de Avenida 5 y Calle 4, encendiendo las alertas de los habitantes, quienes acusan que ésta es la tercera vez que la infraestructura colapsa en ese mismo cruce.

Este hundimiento se localiza a sólo 300 metros del socavón registrado en septiembre pasado que cobró notoriedad tras “tragarse” un camión repartidor de una empresa refresquera.

Vecinos consultados por La Razón explicaron que la zona arrastra un historial de socavones que comenzaron hace casi cuatro años.

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El primer colapso ocurrió hace poco más de tres años frente a una farmacia; en esa ocasión, al no contar con atención mediática, las autoridades tardaron ocho meses en repararlo.

“No pues como le digo, ya aquí nos tenemos que acostumbrar, porque el primero fue allá por la farmacia hace como tres o cuatro años y mire que tardaron ocho meses en arreglar, eso, porque no se volvió mediático”, dijo José quien tiene un puesto de carnitas.

El segundo incidente fue el del camión refresquero el cual afectó una serie de hogares y comercios y requirió dos meses de obras de apuntalamiento, soporte y relleno.

A diferencia de los casos anteriores, los colonos reconocieron que en esta ocasión las autoridades locales han respondido con mayor agilidad.

“Hasta eso éste está más chico y los de aguas vinieron rápido, ya están diciendo que están trabajando y mire sí se ve”, señaló Marisela, vecina de la colonia.

Los trabajadores estiman que las labores de reparación del socavón, que es de menores dimensiones que el del año pasado, podrían concluir en un plazo de 15 días a un mes.