Feminicidio de Edith Guadalupe: ¿Qué se sabe hasta el momento del caso? Detenidos, videos…

El feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido el 16 de abril, causó conmoción entre las y los capitalinos por ser un nuevo caso ocurrido a plena luz, en una ciudad que año con año intensifica sus protestas en favor de la erradicación de la violencia de género.

Como se ha reportado en medios, el feminicidio de Edith Guadalupe ocurrió cuando la joven de 21 años acudió a un inmueble en avenida Revolución 829 para una entrevista de trabajo, del cual nunca salió, solo para que días después se encontrara su cuerpo sin vida.

Edith Guadalupe, de 21 años, presunta víctima de feminicidio. ı Foto: Redes sociales

Desde que se tuvo conocimiento del caso, ha habido múltiples interrogantes alrededor del mismo. Por ejemplo, ¿por qué los encargados del edificio negaron, en un inicio, haber visto entrar a la joven? ¿Qué tipo de trabajo se realiza en el inmueble? Entre otros. Esto se sabe hasta el momento.

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¿Qué se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX?

¿Cómo fueron los hechos del feminicidio de Edith Guadalupe?

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, el miércoles 15 de abril, Edith Guadalupe, de 21 años, salió de su casa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado en la avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez.

Aunque Edith entró al inmueble, nunca salió, y la madrugada del 17 de abril, tras un cateo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), se encontró su cuerpo sin vida en el sótano, dentro de una bolsa.

Edith Guadalupe acudió a edificio en Revolución a supuesta entrevista de trabajo, del cual ya no salió. ı Foto: Redes sociales

El personal de seguridad y de la administración del edificio negó que la joven hubiera ingresado. No obstante, la madre y la tía de Edith recibieron la ubicación en tiempo real de la joven, lo que facilitó el trabajo de las autoridades.

Por estos hechos, el caso de Edith Guadalupe se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

¿Quién es el responsable del feminicidio de Edith Guadalupe y cuántos detenidos hay?

Conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía capitalina determinó que el probable autor material es el guardia del edificio, un masculino identificado como Juan Jesús “N”, quien ya fue detenido.

Según la Fiscalía, Edith Guadalupe fue atacada inicialmente en la caseta de vigilancia del edificio, la cual estaba bajo control de Juan Jesús “N”. Además, la autoridad determinó que el mismo contaba con acceso a las cámaras de videovigilancia, por lo que pudo haberlas manipulado para trasladar el cuerpo al sótano con el objetivo de esconderlo.

Juan Jesús "N", detenido, identificado como presunto autor material de feminicidio de Edith. ı Foto: Redes sociales

Asimismo, según la dependencia, las cámaras del edificio muestran que Juan Jesús “N” fue una de las últimas personas en verla con vida e interactuar con ella.

Además de él, la Fiscalía separó del cargo a varios funcionarios que fueron acusados de pedir dinero para continuar con las investigaciones.

Video muestra a sujeto “acosador” en el edificio

La familia y la defensa de Juan Jesús “N” defendieron rápidamente al acusado, y aseguraron que las pruebas expuestas por la Fiscalía no son suficientes para imputarle responsabilidad al ahora detenido.

En entrevista con medios, el defensor de Juan Jesús “N” aseguró que tiene conocimiento de otro video en donde se mira a otro masculino mantener conductas de hostigamiento contra otra joven, en el elevador del mismo edificio. Esto sugiere que más personal del lugar estaría acostumbrado a conductas hostiles contra las mujeres que ingresan al mismo.

🔵Defensa de Juan Jesús ‘N’ señala nuevos videos: otro hombre, con antecedentes violentos contra mujeres, habría estado en el elevador el día del feminicidio de Edith Guadalupe. pic.twitter.com/hC1zKc6IDR — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

No obstante, en un comunicado emitido el 19 de abril, la Fiscalía capitalina remarcó que este video “no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe”, por lo que no funciona como prueba en el proceso.

A pesar de ello, la defensa y la familia de Juan José “N” han remarcado que no dejarán de luchar hasta demostrar la inocencia del acusado, a quien describen como un “buen chico”, incapaz de hacer daño a alguien.

¿Cuándo es la próxima audiencia de Juan José “N”?

La audiencia contra Juan José “N” se reanudará el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas, después de que un juez otorgara la duplicidad del término constitucional, para determinar si es vinculado o no a proceso.

No fabricaremos culpables: Fiscalía de la CDMX

Finalmente, la Fiscalía de la Ciudad de México enfatizó que, pese a las pruebas recabadas, y a defender la detención de Juan José “N”, continuará con una “investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido”.

📝 La Fiscalía CDMX reitera que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” se sustenta en datos de prueba.



La institución cuenta con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio… pic.twitter.com/UucTFg7xIj — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables”, concluyó la dependencia capitalina.

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