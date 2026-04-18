Indagan omisión en feminicidio de Edith Guadalupe

BERTHA ALCALDE, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), informó que el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, hallada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, se investiga como feminicidio.

Además, abrió indagatorias por posibles omisiones en la búsqueda y el presunto cobro de dinero por parte de un agente de la Policía de Investigación a familiares de la víctima. Precisó que el personal señalado por posibles actos de corrupción será separado de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

El Tip: Familiares de Edith Guadalupe fueron quienes encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo, y acusaron de omisiones en el caso a la Fiscalía capitalina.

Alcalde afirmó que se atienden con seriedad los señalamientos de irregularidades, incluidos retrasos y omisiones en la investigación y denuncias de corrupción.

Edith Guadalupe salió de su domicilio el 15 de abril, en Iztapalapa. Con apoyo de su familia y videovigilancia, se estableció que llegó a un inmueble en avenida Revolución, donde “ingresó sola, sin evidencia de su salida”.

La denuncia por desaparición se recibió la madrugada del 16 de abril y hasta ayer ingresaron al inmueble, donde localizaron el cuerpo en el sótano, bajo un montículo de arena y con signos de violencia.

Aunque había información relevante, la dependencia reconoció que fue hasta ayer cuando personal acudió al inmueble, lo que ahora se investiga para determinar si hubo retrasos u omisiones.

Este viernes, la FGJCDMX detuvo a un hombre señalado como probable responsable, quien se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición: “La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido”.

La Fiscalía indicó que el hombre será presentado ante la autoridad judicial donde se determinará su situación jurídica.

El caso se atenderá en tres frentes: esclarecer el feminicidio, sancionar faltas de servidores públicos y evitar que se repita. “Nuestro compromiso es dar con el responsable y garantizar justicia”, concluyó Alcalde Luján.