Así fue la viral pelea entre Thiago y Mateo, mientras Lionel Messi hacía historia con Argentina (VIDEO)

La familia Messi volvió a hacerse viral, pero esta vez no fue por lo ocurrido dentro de la cancha.

Mientras Lionel Messi acaparaba los reflectores al convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales y y con su victoria ante Austria (2-0) escribía otro capítulo histórico con la Selección Argentina en el Mundial 2026, en las redes sociales de viralizó una escena que terminó robándose miles de sonrisas.

Un video viral mostró a sus hijos, Thiago y Mateo, protagonizando una divertida pelea que obligó a Antonela Roccuzzo a intervenir.

Thiago y Mateo Messi PELEÁNDOSE EN PLENO PARTIDO de Argentina ante Argelia.



Mientras su papá hacía un hat-trick. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/gqF3UdOmBb — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Las imágenes fueron captadas durante el partido entre Argentina y Argelia y muestran a Thiago persiguiendo a su hermano Mateo entre las butacas del palco. Lejos de preocuparse por lo que sucedía sobre el terreno de juego y ver que su padre, con un hat-trick se acercaba a un récord histórico, ambos parecían concentrados en resolver su propio “duelo” familiar.

Antonela tuvo que intervenir... pero Mateo no dejaba de reír

El video muestra que la persecución comenzó después de que ambos discutieran por un objeto. Thiago intentó alcanzar a Mateo en varias ocasiones e incluso llegó a sujetarlo del cabello, mientras su hermano respondía únicamente con carcajadas y seguía escapando.

Ante la travesura, Antonela Roccuzzo se levantó de su asiento para separarlos y tratar de calmarlos, protagonizando una escena que muchos padres reconocieron de inmediato como una situación cotidiana entre hermanos.

El clip rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas y acumuló cientos de miles de reproducciones, además de miles de reacciones y comentarios.

🔵 Mientras su padre convertía un triplete para coronar el primer partido de la celeste y blanca en el Mundial 2026, los hermanos Thiago y Mateo Messi protagonizaron un divertido y viral momento cuando comenzaron a pelearse, aparentemente, por sentarse al lado de su madre.



🔴… pic.twitter.com/KYcyGOeC6x — Mundo Poder (@MundoPoder_) June 22, 2026

Presenciaron el récord de su padre ante Austria

Este lunes 22 de junio, los hijos de Lionel Messi siguieron el partido entre Argentina y Austria desde la tribuna del Estadio de Dallas, acompañados por Antonela Roccuzzo, en una de las postales familiares más comentadas de la jornada del Mundial 2026.

El gol de “La Pulga” desató la euforia en el estadio y también en el palco familiar, donde Thiago, Mateo y Ciro reaccionaron con sonrisas, aplausos y gestos de emoción que rápidamente se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más tiernas del día.

🥹🇦🇷 El festejo de Antonela y los hijos de Messi en el gol de su papá ante Austria pic.twitter.com/YagOguuras — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Las redes eligieron a su “culpable”

Como suele ocurrir cada vez que aparece la familia Messi, los usuarios reaccionaron con humor al comportamiento de los pequeños.

“Mateo siempre hace de las suyas”, “Thiago ya no aguantó las bromas”, “Anto tiene más trabajo en la tribuna que Leo en la cancha” y “Es una escena normal de cualquier familia”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

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