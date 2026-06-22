¿Cuántos goles tiene Leo Messi en el Mundial tras su doblete ante Austria?

Leo Messi sigue rompiendo récords a sus 38 años con la camiseta de Argentina. El delantero del Inter Miami se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo, dejando atrás la marca de Miroslav Klose, el delantero alemán que en Brasil 2014 llegó a 16 tantos para quedarse con el primer lugar de esta clasificación.

El astro argentino podría superar su mejor registro goleador en un Mundial, el cual consiguió en Qatar 2022 cuando mandó el balón al fondo de las redes en siete ocasiones. Este año en dos partidos lleva cinco tantos y el conjunto albiceleste aseguró jugar un encuentro más con su pase a dieciseisavos de final, así que el dorsal ‘10′ del equipo de Lionel Scaloni tiene la oportunidad de aumentar su cuota goleadora.

History is made.



Lionel Messi is the all-time top goalscorer in @FIFAWorldCup history! 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/iv8Oelxic2 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

¿Cuántos goles tiene Leo Messi en la historia de los Mundiales?

Leo Messi acaba de escribir su nombre en letras de oro en la historia de los Mundiales. El delantero argentino se convirtió en el máximo goleador del torneo de la FIFA con su doblete contra Austria. Además, todos los goles de Argentina en esta edición han sido del dorsal ‘10′.

El astro argentino llegó a 18 tantos para estar en solitario en el primer lugar de los mejores rompe redes, dejando atrás a Miroslav Klose. Leo Messi suma 12 goles en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El delantero del Inter Miami puede seguir acumulando tantos a su cuenta para aumentar su hegemonía y, con dos goles más, sería el primero en llegar a 20 tantos en Copas del Mundo, un hito que quedará marcado en la carrera profesional de Leo Messi.

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🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

Kylian Mbappé acecha el récord de Leo Messi

Leo Messi está celebrando por todo lo alto su nuevo récord en Copas del Mundo, pero no debe confiarse, ya que si quiere mantener esta marca durante cuatro años hasta el siguiente Mundial, debe aumentar su cuota goleadora para quedarse con el primer puesto.

Todo esto porque Kylian Mbappé está detrás del astro argentino y en el arranque del Mundial 2026 marcó un doblete ante Senegal para llegar a 14 tantos en Copas del Mundo y ser el máximo goleador en la historia de la Selección de Francia.

Si el delantero del Real Madrid continúa con su cuota goleadora, podría presionar a Leo Messi en lo más alto de la clasificación y en una de esas quedarse con el primer puesto antes de que termine el Mundial 2026.

DCO