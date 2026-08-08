Estos son los flamantes refuerzos que concretó el Barcelona para la temporada en Europa

El Barcelona está a unos días de arrancar la temporada 2026/2027 de LaLiga de España y los refuerzos que ha concretado la directiva blaugrana ya tuvieron actividad con el conjunto de Hansi Flick, quien aún tiene una misión pendiente con el equipo español: ganar la UEFA Champions League.

Los culés son los actuales campeones de LaLiga de España y buscarán ganar el tricampeonato en el torneo local, además de pelear nuevamente por el trofeo de la Supercopa de España. El Barcelona inicia una nueva campaña para competir por los máximos títulos posibles.

Adeyemi is culer 💙❤️ pic.twitter.com/Cp0XDJx8hM — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Estos son los fichajes del Barcelona para la temporada 2026/2027

El Barcelona buscó refuerzos ofensivos tras la salida de Robert Lewandowski del equipo, aunque el mercado de fichajes aún no termina para el conjunto blaugrana, ya que Deco sigue en la búsqueda de fortalecer la plantilla de Hansi Flick

Estos son los fichajes del Barcelona

Anthony Gordon

Karim Adeyemi

Jesse Bisiwu

Anthony Gordon y Karim Adeyemi llegan procedente del Newcastle United y el Borussia Dortmund, respectivamente, aunque los dos futbolistas deberán de pelear su puesto en el equipo, ya que la posición en la que juegan está ocupada por Raphinha y Lamine Yamal.

Anthony Gordon becomes an FC Barcelona player until 2031✍️

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El Barcelona sigue en la búsqueda de fichar a Julián Álvarez

Durante la Copa del Mundo 2026 se dio a conocer la noticia sobre el interés del Barcelona por fichar a Julián Álvarez este verano, aunque el movimiento no se ha realizado por el dinero que pide el conjunto colchonero por el delantero argentino.

Aún así, la directiva blaugrana no baja los brazos en la búsqueda de contratar a la Araña, aunque serán sesiones de negociaciones muy largar, ya que el jugador quiere salir del club, pero el Atlético de Madrid se niega a dejarlo ir.

De momento, el Barcelona se prepara para una nueva temporada con las figuras que tiene, pero un delantero es lo que le hace falta al conjunto culé. Además, varios reportes informan que Rodri, el mediocampista español está cerca de vestir la camiseta blaugrana.

DCO