¿Quiénes eran Dinorah y Denisse, ‘las cuatas’ del caso de doble feminicidio en Tamaulipas?

El pasado 26 de julio las mellizas Dinorah y Denisse perdieron la vida en Tamaulipas después de intentar intervenir en una riña; amigos y familiares señalan a cuatro posibles responsables.

La hermana mayor de las jóvenes de 21 años de edad conocidas como “las cuatas” compartió la relatoría de los hechos durante una entrevista, y señaló que los celos por parte de uno de los cuatro implicados fue el posible motivo del doble feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas solicitó la ayuda de las autoridades estadounidenses para localizar a las cuatro personas señaladas como presuntos responsables.

Esto debido a que; de acuerdo con los testimonios otorgados por los familiares, Jessica “N”, Ricardo “N”, Homero “N”, y Bety “N”, residen en San Benito, Texas, Estados Unidos.

Piden justicia para "las cuatas" ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes eran Dinorah y Denisse?

Dinorah y Denisse eran dos jóvenes de 21 años de edad originarias del ejido El Rameriña y eran conocidas como “las cuatas”; nacieron el 30 de junio del 2005 y perdieron la vida el pasado 26 de julio.

“Las cuatas” residían en Heroica, Matamoros, Tamaulipas; y el pasado domingo se encontraban en el rol de Control, lugar en donde se registró su feminicidio luego de haber sido atacadas con un arma punzocortante.

Por medio de redes sociales, la madre de Dinorah y Denisse, Carmen Cruz compartió una publicación en la que aseveró que no busca venganza, sino justicia para sus hijas, y “para que ninguna otra mamá tenga que pasar por esto”.

Dinorah y Denisse ı Foto: Redes Sociales

“Hoy mi corazón está destrozado por perder a mis dos hijas. El dolor es inmenso, pero mi fe en Dios es la que me mantiene de pie. Les pido con el corazón que no me dejen sola, que me apoyen con sus oraciones y me den fortaleza para seguir luchando por justicia”.

Posteriormente compartió una publicación con las fotografías de los presuntos responsables, pues señaló que requieren ayuda para localizarlos y exigir justicia por el doble feminicidio de sus hijas.

“Mis hijas tenían sueños, tenían una vida por delante, y merecen que la verdad salga a la luz. Como comunidad, les ruego que nos acompañen en esta lucha. Que este caso no quede en el olvido. Que la memoria de mis hijas nos una para exigir que se haga justicia” señaló Carmen Cruz.

Este viernes 31 de julio se realizará una marcha a las 17:00 horas, y el punto de reunión para exigir justicia por Dinorah y Denisse será la Plaza Principal de Lucio Blanco de Tamaulipas.

Marcha para exigir justicia por Dinorah y Denisse ı Foto: Redes Sociales

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