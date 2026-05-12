Fiscalía de CDMX descarta trata de personas en feminicidio de Edith Guadalupe

Volante de búsqueda de Edith Guadalupe en edificio de la avenida Revolución.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, descartó que el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar esté relacionado con trata de personas mediante falsas entrevistas de trabajo.

Durante la presentación del informe de seguridad, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal también informó que la joven de 21 años tuvo contacto previo el presunto feminicida, Juan Jesús “N”.

Ilustración generada con IA de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio. ı Foto: La Razón (con Gemini IA)

Alcalde Luján explicó que la investigación cuenta con “evidencia adicional muy importante” que fortalece la imputación contra Juan Jesús “N”, detenido el pasado 17 de abril, fecha en la que fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe en el edificio ubicado en avenida Revolución 829, colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez.

“Podemos decir, en términos generales, que sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan Jesús ‘N’; que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o con un esquema de trata, como se manejó en algunos medios de comunicación”, señaló.

Familia de Edith Guadalupe solicitó discreción

La fiscal indicó que la familia de la víctima solicitó discreción sobre el móvil del feminicidio, por lo que evitó ofrecer más detalles sobre la relación entre ambos.

Pese a que durante las indagatorias del feminicidio una agente del Ministerio Público y dos elementos de la Policía de Investigación fueron suspendidos e investigados por presuntamente haber solicitado dinero a la familia de la víctima, Bertha Alcalde rechazó que la investigación haya sido “desaseada”, pero reconoció las omisiones por parte de funcionarios.

“Había la obligación de ir, de manera inmediata, y se acudió después de varias horas. Esa omisión ya ameritó que se suspendiera a tres de nuestros funcionarios ”, afirmó.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, en conferencia de prensa el 12 de mayo de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Ante las acciones y omisiones, la fisca añadió que reforzará las células de búsqueda inmediata y hará ajustes a los protocolos de actuación.

“Tenemos, como una de nuestras grandes prioridades, poder supervisar los actos desaseados como éstos, y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la rápida judicialización del caso permitió evitar la huida del presunto feminicida.

“Se hizo bien y la evidencia que hemos recabado en estos días, así lo corrobora. Evitamos que esta persona se sustrajera de la acción de la justicia ”, expresó.

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cehr