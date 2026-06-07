Tiroteo deja nueve heridos cerca de la base de Inglaterra para el Mundial en Kansas City

Una de las sedes del Mundial 2026

Días antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, nueve personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado el sábado cerca del campamento base de la selección de Inglaterra en Kansas City, Missouri, en Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de la intersección de la calle 79 y la avenida Troost, cerca del complejo deportivo Swope Soccer Village, donde entrenará Inglaterra.

La policía de Kansas City dijo que no había sospechosos bajo custodia y que al menos tres de las víctimas del tiroteo fueron transportadas a hospitales locales.

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Inglaterra no ha llegado a Kansas City y el próximo miércoles jugará un partido amistoso contra Costa Rica en Orlando, Florida.

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cehr