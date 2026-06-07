Se estrella avión privado durante aterrizaje en República Dominicana; reportan dos muertos | VIDEO

Un avión privado se estrelló este domingo durante un presunto aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana.

En la red social X, el diputado dominicano Eugenio Cedeño Areche informó que los dos tripulantes de la aeronave murieron en el accidente, y detalló que se trataba de un avión ejecutivo Gulfstream G200 con matrícula N318JF.

“Se trata de vuelo chárter que venía a recoger un pequeño grupo”, escribió el legislador en su publicación, en la que compartió un video en el que se observa la aeronave completamente destruida y envuelta en llamas sobre una de las pistas del aeropuerto, mientras una espesa columna de humo negro se eleva desde el lugar del impacto.

URGENTE!!! Acaba de estrellarse un avión privado en el Aeropuerto de La Romana. Noticia en desarrollo. Se ignora número de ocupantes. pic.twitter.com/42ouQNlJCV — Eugenio Cedeño Areche (@eugeniocedenolr) June 7, 2026

Avión se declaró en emergencia tras despegar de La Romana

Posteriormente, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), informaron que ya investigan el accidente aéreo.

En un breve comunicado, las autoridades señalaron que el avión se declaró en emergencia poco después de despegar del Aeropuerto Internacional La Romana con destino a la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos, y que el incidente ocurrió cuando intentaba regresar a la terminal aérea.

Otra grabación difundida en redes sociales muestra el momento exacto del accidente, cuando la aeronave avanza sin control sobre la pista tras un violento aterrizaje que destroza el tren de aterrizaje, lo que provoca que el avión se arrastre mientras se desprenden los motores y otras piezas.

Segundos después, la aeronave sale de la pista e impacta contra el terreno, lo que provocó una explosión e incendio del fuselaje, ante la mirada atónita de testigos.

✈️🇩🇴 Tragedia aérea en República Dominicana.



El piloto y el copiloto de un avión ejecutivo Gulfstream G200 murieron este domingo luego de que la aeronave se accidentara en el Aeropuerto Internacional de La Romana.



Según los reportes preliminares, el avión había despegado en un… pic.twitter.com/76GYNAPJ98 — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) June 8, 2026

Piloto y copiloto, únicos tripulantes de avión siniestrado

El IDAC y la CIAA, confirmaron que la aeronave siniestrada era un Gulfstream G200 con matrícula N318JF, registrada en Estados Unidos a nombre de una empresa de aviación ejecutiva.

Aunque no confirmaron fallecimientos , las autoridades informaron que a bordo de la aeronave viajaban únicamente dos tripulantes: el piloto y el copiloto. Asimismo, precisaron que no había pasajeros en el avión al momento del accidente.

“Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente. Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso investigativo”, indicaron.

La aeronave ejecutiva accidentada en República Dominicana. ı Foto: IDAC

Aeropuerto confirma muerte de fallecidos en accidente aéreo

En tanto, el Aeropuerto Internacional La Romana confirmó el fallecimiento del piloto Erick Javier Diago y el copiloto Ruddy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense y únicos ocupantes de la aeronave.

Tras el accidente, se activó un Plan de Emergencia, en el que participaron los bomberos y ambulancias aeroportuarias, así como personal del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la Cruz Roja Dominicana y otros servicios de emergencia.

El Aeropuerto Internacional de La Romana expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas del “sensible incidente”.

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cehr