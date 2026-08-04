¿Elize Araújo Giacomini es el nombre de soltera de Elize Matsunaga? VIDEOS

El famoso caso Yoki de Brasil se reavivó de nueva cuenta, pues el pasado 22 de julio la plataforma de streaming Netflix estrenó una película inspirada en la historia real, titulada “Elize: Sombras de una mujer”.

Elize tenía 30 años de edad cuando asesinó a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga, con quien llevaba aproximadamente tres años de matrimonio y ocho años de conocerlo.

Elize conoció a Marcos debido a que trabajaba como dama de compañía, pues el empresario e hijo de los dueños de la compañía Yoki contrató a la mujer por medio de un sitio web en el que utilizaba el seudónimo de “Kelly”.

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El nombre real de “Kelly”; a quien el empresario contrató por primera vez en 2004, es Elize Araújo Giacomini, quien es conocida como Elize Matsunaga debido a que este fue su apellido mientras estuvo casada con Marcos.

Elize y Marcos ı Foto: Especial

El caso Yoki en la vida real

Elize Araújo Giacomini fue detenida en junio del 2012 luego de que los restos de un hombre encontrados en Cotia, el Gran São Paulo y la capital fueran identificados como Marcos Kitano Matsunaga.

De acuerdo con la información disponible sobre este caso, Elize asesinó a Marcos Matsunaga el 19 de mayo del 2012, y fue hasta 2016 cuando recibió una condena de 19 años, 11 meses y 1 día de prisión.

Elize permaneció recluida mientras se realizaban las investigaciones correspondientes, y fue hasta el 28 de noviembre del 2016 cuando fue condenada por homicidio con agravantes.

El juicio que se llevó a cabo en el Fórum Criminal da Barra Funda, ubicado en la zona oeste de São Paulo comenzó alrededor de las 10:20 horas del domingo, y terminó con la sentencia de Elize hasta aproximadamente las 02:00 horas del lunes.

Inicialmente se había señalado que presuntamente Elize habría descuartizado el cuerpo de marcos cuando este se encontraba con vida; sin embargo, posteriormente se aclaró que este perdió la vida de manera inmediata con el impacto de bala que recibió.

Elize declaró durante el juicio que se sintió amenazada por Marcos cuando ocurrieron los hechos, y dijo que no lo quería matar: “Nunca actué con crueldad. Y si mentí, que Dios me castigue de la peor manera posible”.

Elize y sus abogados el día del juicio ı Foto: Especial

Elize dijo que contrató a un detective privado para que siguiera a Marcos, pues esta sospechaba que su esposo le era infiel; y luego de que este le entregara un video de Marcos con otra mujer, Araújo decidió confrontarlo el día del crimen.

Señaló que solamente tomó el arma con la finalidad de intimidar a Matsunaga, y afirmó que solamente le apuntó luego de que este se abalanzara sobre ella:

“Cuando me dijo que no volvería a ver a mi hija, no pude soportarlo más. Disparé. Solo vi que le dio en la cabeza. Simplemente disparé. Estaba en un torbellino de emociones. Cuando lo vi caer, me desesperé” declaró Elize ante el juez.

Luego de dispararle, Elize arrastró el cuerpo sin vida de Marcos Matsunaga hacia una habitación en la que lo dejó escondido por un día, y posteriormente desmembró el cuerpo de su esposo en siete partes para poder transportarlo en bolsas que se encontraban dentro de una maleta.

Versiones iniciales aseguraban que Elize habría asesinado a Marcos con el propósito de cobrar una póliza de seguro de vida con un valor de 600 mil reales, que son aproximadamente más de 2 millones de pesos al cambio de hoy.

Elize se encontraba cumpliendo condena junto a Suzane von Richthofen y Anna Jatobá; y trabajó en la industria de la costura para poder reducir su condena, que pasó de más de 19 años a 16 años y tres meses.

En 2022 Elize Araújo Giacomini abandonó el centro penitenciario Santa María Eufrásia Pelletier tras haber recibido libertad condicional gracias a una apelación admitida por el Departamento Estatal de Ejecución Penal de la novena Región Administrativa Judicial.

En 2019 el periodista Ullisses Campbell publicó la biografía no autorizada titulada “Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido”, en la que comparte detalles de la vida de los Matsunaga, y entrevistas realizadas a 83 personas.

En dicho libro se cuenta con el testimonio de 35 personas que se dedicaban a la prostitución y que conocieron a Elize cuando era dama de compañía, así como algunas que tuvieron a Marcos como cliente.

Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido ı Foto: Captura de pantalla

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