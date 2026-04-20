Este es el caso real tras la serie La Escalera

HBO estrenó una nueva miniserie basada en una historia real. Se trata de La Escalera, que relata el crimen del 2001 donde Kathleen Peterson fue hallada muerte al pie de la escalera de su casa.

Los protagonistas de La Escalera son Colin Firth y Toni Colette y retratan el extraño caso que se ha convertido en el centro de diversos podcasts, un documental de Netflix y ahora, la miniserie dramática de HBO MAX.

In 2001, Kathleen Peterson was found de*d at the bottom of a staircase in her home. She had been lying there alive for hours before her husband called 911. Michael Peterson was convicted, then later released, but questions about what happened that night remain unresolved. pic.twitter.com/9kNHUUBNVw — time in capsules (@timeincapsules) December 17, 2025

Y es que la historia resulta tan llamativa gracias a que hay muchos huecos en la historia sobre qué ocurrió en aquella noche con Kathleen y porqué su marido, el novelista Michael Peterson, reaccionó de una forma que muchos llamaría inusual.

El caso real detrás de La Escalera

La serie que en inglés se llama The Staircase, sigue la historia de Michael Peterson (Colin Firth), su familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson (Toni Collette).

Inicialmente, el escritor fue declarado culpable por asesinar a su esposa, quien fue encontrada muerta al pie de la escalera de la casa de la familia en 2001.

En un primer momento, se dijo que el hombre llamó a una línea de emergencia tras dar a conocer que se acababa de encontrar a su pareja inconsciente y que sospechaba que llevaba uno “15, 20 minutos” en el suelo.

Más tarde, afirmó que estuvo en la piscina de la casa y llegó a las 2:40 am, donde encontró a Kathleen en el piso. Entonces, adjudicó lo ocurrido al consumo de alcohol y Valium, pero los peritajes reportaron que una caída accidental no era consistente con lesiones.

Según los informes, la mujer murió por el impacto constante de un peldaño de la escalera; sin embargo, en lugar de caer, se dice que las lesiones surgieron porque su esposo golpeó su cabeza contra la zona en varias ocasiones.

Michael recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta el 10 de octubre del 2003. Sin embargo, 8 años después, se le concedió un nuevo juicio después de que el juez dictaminara que un testigo de cargo crítico dio un testimonio engañoso.

Aunque en su momento se declaró inocente, en 2017 tomó la culpabilidad de Alford, lo que le permite al acusado proclamar su inocencia al tiempo que reconoce que el estado tiene suficiente evidencia para condenarlo.

El juicio nuevo redujo la sentencia de Michael a homicidio voluntario y la pena quedó en un máximo de 86 meses de prisión (7,1 años) con crédito por el tiempo cumplido anteriormente, por lo que fue liberado en 2017.

Michael Peterson todavía está vivo, fuera de prisión y ahora tiene 78 años. Según su abogado, actualmente vive en Durham en un apartamento en la planta baja sin escaleras. Vendió la casa que poseía con su esposa Kathleen en 2004.