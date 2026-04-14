¿Quién es Naldy Saldaña de la Bella Luz? Edad, estatura, de dónde es

La artista Naldy Saldaña de la Bella Luz se encuentra atravesando un momento complicado tras el robo de su teléfono, por el que se han filtrado videos que ella asegura, son completamente falsos.
A través de su cuenta de Instagram, Naldy Saldaña agradeció por el apoyo que ha recibido “Es una situación muy triste y preocupante, porque no solo me afecta a mí, sino también a quienes, de buena fe, pudieron verse involucrados”, contó.
“Es indignante vivir con tanta inseguridad. La delincuencia no solo roba objetos, también roba tranquilidad, confianza y afecta a familias enteras. No podemos normalizar que estas cosas sigan pasando”, reflexionó.
¿El video filtrado de Naldy Saldaña es real o fake?
La famosa también mencionó que han tratado de estarfar a terceros utilizando su identidad: “Lamento mucho lo ocurrido y les pido que ignoren cualquier mensaje sospechoso que haya sido enviado desde mi número. Yo jamás pediría dinero de esa manera”, aseguró.
¿Quién es Naldy Saldaña de la Bella Luz?
Naldy Saldaña es una cantante peruana, nacida en Morropón, una provincia y ciudad del departamento de Piura, al norte del Perú, conocida como la “Cuna del Tondero y la Cumanana”.
Su edad exacta no ha sido confirmada, pero se estima que tiene unos 25 años de edad. Comenzó con su carrera en la industria desde que era joven, pues con apenas 14 años de edad, subió a los escenarios con el grupo Corazón Serrano.
En aquel entonces fue comparada con Estrella Torres, quien también debutó en la agrupación aun cuando era menor de edad. Los hermanos Guerrero Neyra oficializaron su integración a la banda norteña, pero duró poco gracias a su corta edad.
Sobre su estatura, no hay información que pueda confirmar la misma. Aunque se han compartido videos en plataformas como TikTok mencionando su altura, no existe una fuente verificada con la cifra precisa.
En conversación con el programa América Hoy, la cantante mostró su preocupación y miedo por lo que está pasando. “Estoy bastante asustada, preocupada por el robo, porque me está extorsionando también. Han sacado toda la información e inventando, también manipulando imágenes”, contó.
Frente a esta situación, la artista confesó que ya tomó acciones legales, al acudir a las autoridades para denunciar lo ocurrido. Su intención es frenar la difusión de contenido falso y proteger su imagen.