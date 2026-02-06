Epstein sacude a líderes políticos internacionales

Ayer, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó que no tiene inconveniente en comparecer públicamente y con cámaras ante el Congreso para declarar sobre sus vínculos con el financista y delincuente sexual, Jeffrey Epstein, luego de que ella y el expresidente Bill Clinton aceptaran testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El acuerdo, alcanzado con el presidente del comité, el republicano James Comer, se tensó cuando se incorporó la exigencia de grabar en video las declaraciones. Hillary Clinton reaccionó en redes sociales y acusó a los republicanos de modificar las reglas y usar la rendición de cuentas como una distracción. Reivindicó una audiencia pública como el mayor ejercicio de transparencia y confirmó que las comparecencias están previstas para el 26 y 27 de febrero, aunque sigue sin definirse si serán abiertas al público.

El Tip: Keir Starmer nunca conoció a Jeffrey Epstein, pero las funciones del primer ministro británico peligran por las consecuencias de las relaciones del difunto agresor sexual.

Mientras tanto, en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer enfrenta una de las mayores crisis de su mandato tras arremeter contra su exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus vínculos con Epstein. Starmer admitió haber creído en “mentiras” antes de nombrarlo y pidió disculpas públicas, incluidas palabras dirigidas a las víctimas del financista. Mandelson renunció a la Cámara de los Lores y es investigado por presunta mala conducta, luego de que correos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense sugirieran filtraciones de documentos oficiales y posibles pagos.

75 mil dólares pagó Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson

Las revelaciones también impactaron en los mercados, con un aumento de los costos de endeudamiento británicos. A su vez, el Foro Económico Mundial anunció una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Borge Brende, tras conocerse que mantuvo encuentros y comunicaciones con Epstein. Brende aseguró desconocer los antecedentes criminales del financista y expresó su respaldo total a la revisión, que se desarrollará mientras continúa en funciones.