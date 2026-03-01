Reino Unido permitirá que Estados Unidos utilice sus bases en ofensiva contra Irán

El primer ministro Keir Starmer anunció que el Reino Unido permitirá a Estados Unidos usar sus bases para atacar instalaciones de misiles iraníes. El Reino Unido mantiene bases cercanas en Chipre y las islas Chagos, un archipiélago británico en el océano Índico.

A través de un video publicado en sus redes sociales, informó que su país no participará de manera activa en ataques ofensivos contra el país de Medio Oriente.

“Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región”, indicó el primer ministro.

TE RECOMENDAMOS: Beirut Israel bombardea Líbano en respuesta a ataques aéreos de Hezbolá

De manera conjunta, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado una declaración en la cual advierten que estudian la posibilidad de atacar “en origen” las lanzaderas de misiles y drones de Irán, con el fin de defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

“Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones”, declararon en un comunicado.

“Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión”, han añadido en el texto.

En la guerra de 12 días del pasado junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas aéreas de Irán, su liderazgo militar y su programa nuclear. Pero la muerte de Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

Trump, que un día antes había alentado a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno, señaló el domingo que estaba abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán.

“Quieren hablar, y he aceptado hablar, así que estaré hablando con ellos”, dijo a The Atlantic.

My statement on Iran. pic.twitter.com/Ki4VVTYO4N — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 28, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT