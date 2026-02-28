EU e Israel lanzan ataque contra Irán: Sigue lo más relevante EN VIVO

Una columna de humo vista desde Baréin, en medio del intercambio de ataques entre EU-Israel e Irán.

Tras meses de escalada de tensiones, Estados Unidos y su aliado Israel lanzaron un ataque contra Irán, con el objetivo, argumentaron, de destruir el arsenal de misiles iraní e impedir el desarrollo de armas nucleares. El ataque ha exacerbado las tensiones en Medio Oriente, y ha provocado divisiones en la comunidad internacional.

10:00 hrs. Israel intercepta aviones iraníes y ataca a soldados del “régimen de terror”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) reportaron que sonaron las alarmas en su territorio ante la presencia de amenazas aéreas, las cuales, según agencias, fueron interceptadas.

🚨Sirens sounding across Israel pic.twitter.com/5WoVgN8Fk5 — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Las IDF informaron que atacaron a un grupo de soldados del “régimen iraní del terror” que preparaban un cargamento de misiles.

🎥WATCH: Soldiers of the Iranian terror regime were struck while arming missile launchers aimed toward Israel. pic.twitter.com/nG64x2fnuU — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

09:50 hrs. Reportan incendios en Dubai

Videos en que circularon por redes sociales registraron incendios en varios puntos de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, entre ellos el hotel de lujo The Palm.

Estados Unidos mantiene bases militares en este país, particularmente en Al Dhafra.

🇦🇪 | Un nuevo video que circula en línea parece mostrar una explosión y un incendio cerca del hotel de lujo de cinco estrellas Fairmont The Palm frente al mar en Palm Jumeirah en Dubai. pic.twitter.com/t7Q1aUbZIi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

09:40 hrs. Asciende a 85 el número de muertos por ataque a escuela en Irán

Autoridades iraníes elevaron a 85 la cifra de muertos por ataque a una escuela de niñas, al sur de Irán, que ocurrió en el marco de la ofensiva de EU e Israel contra este país.

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

09:30 hrs. Televisión pública iraní insta a ciudadanos a abandonar Teherán

La televisión pública iraní ha emitido una alerta a sus ciudadanos a que abandonen Teherán, la capital del país, según reportes recogidos por medios internacionales.

🇮🇷 | URGENTE: LA TELEVISIÓN PÚBLICA IRANÍ INSTA A SUS CIUDADANOS EN TEHERÁN QUE ABANDONEN LA CAPITAL. pic.twitter.com/YZbx5MCX6v — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

09:25 hrs. Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia, como propuso Macron: agencias

Agencias internacionales reportaron que, tal como lo propuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se llevará a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, ante la tensa situación en Medio Oriente.

09:00 hrs. Ministro de Defensa de Irán estaría entre los muertos por ataque de EU e Israel

Medios internacionales reportaron que, entre las múltiples bajas en Irán por el ataque que perpetraron Estados Unidos e Israel, se encontraría el ministro de Defensa del primero, Amir Nasirzadeh.

🇮🇷🇮🇱 | URGENTE: El ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, murió durante un ataque israelí. pic.twitter.com/yAZDr34VZf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

08:45 hrs. Es posible que hayamos perdido a algunos comandantes, asegura ministro iraní

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a la prensa que “puede que hayamos perdido a algunos comandantes” en el ataque que EU e Israel lanzaron en contra de su territorio.

Más temprano, se reportó que integrantes de la Guardia Nacional de Irán perdieron la vida.

08:30 hrs. Secretario General de la ONU pide “cese inmediato de las hostilidades”

El secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó la “escalada militar” entre Estados Unidos, Israel e Irán y llamó a un “cese inmediato de las hostilidades”.

“The use of force by the United States & Israel against Iran, and the subsequent retaliation by Iran across the region, undermine international peace & security.”@antonioguterres condemns military escalation in the Middle East.https://t.co/slOSD9jOiI pic.twitter.com/pOpzC6bnjb — United Nations (@UN) February 28, 2026

EU e Israel atacan Irán en ‘Operación Furia Épica’ y ‘Operación Rugido del León’

Tras meses de tensiones y amagos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la madrugada de este sábado llevó a cabo un ataque “preventivo” contra Irán, en lo que fue bautizado como Operación Furia Épica.

Aunque inicialmente no se detalló el alcance del ataque, se reportó que éste fue lanzado a diversos puntos de Irán, especialmente contra funcionarios y líderes de este país, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Ataque de EU e Israel contra Irán ı Foto: AP

A los ataques se sumó Israel, aliado de Estados Unidos, según lo informó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Éste y otros funcionarios iraníes fueron trasladados a un lugar seguro, si bien, según reportes extraoficiales, varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria habrían muerto en el ataque.

Personas observan cómo el humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. ı Foto: AP

En respuesta, Irán lanzó un ataque contra las bases de Estados Unidos en la región, incluidas aquellas en Baréin, Qatar, entre otros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solo busca la estabilidad de Irán. Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que los ataques podrían continuar, por lo que llamó a la población de su país a la “paciencia” y “fortaleza de ánimo”.

