Irán denuncia “agresión militar criminal” de EU e Israel

Personas observan cómo el humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026.

El Ministerio de Exteriores de Irán denunció el ataque masivo desencadenado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán, afirmando que la “agresión militar criminal” viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y da a Teherán el derecho a defenderse, por lo que prometió una “respuesta con fuerza”.

“Estados Unidos y el régimen sionista han atacado varios objetivos e infraestructuras de defensa, así como instalaciones civiles, en diversas ciudades de nuestro país, violando flagrantemente la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán”, denunció el citado Ministerio, liderado por Abbas Araqchi, que hasta ahora encabezaba las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo nuclear.

Estos ataques violan la Carta de Naciones Unidas y constituyen una “agresión armada flagrante” contra Irán, denunció la diplomacia iraní que señala que el país usará “todo su poder y capacidades” para responder a la agresión, insistiendo en que le ampara el derecho a la defensa propia.

El departamento liderado por Araqchi insiste en que el ataque masivo se produce en un momento en que Irán y Estados Unidos estaban inmersos en un proceso diplomático, en las que Teherán entró “para demostrar la rectitud de la nación iraní y la ilegitimidad de cualquier pretexto para la agresión”.

PREPARADOS PARA “DEFENDER LA EXISTENCIA DE IRÁN”

“El pueblo de Irán se enorgullece ahora de haber hecho todo lo necesario para evitar la guerra. Ha llegado el momento de defender nuestra patria y hacer frente a la agresión militar del enemigo”, ha indicado.

En este sentido, Teherán recalca que igual que estaba preparada para las negociaciones, “ahora estamos más preparados que nunca para defender la propia existencia de Irán”.

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmaron el inicio de una operación militar conjunta que busca “eliminar la amenaza existencial” de Irán, con mensajes en alusión a un cambio de régimen en Teherán y con referencias a que la ciudadanía iraní se “libere del yugo de la tiranía” y “construya un Irán libre y pacífico”.

Con información de Europa Press