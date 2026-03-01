EU afirma haber destruido cuartel general de Irán; ofensiva podría durar cuatro semanas, advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras aborda el Air Force One.

El presidente Donald Trump anunció que el ejército estadounidense estaba hundiendo la Armada iraní, y que había destruido hasta el momento nueve buques de guerra iraníes e “iba tras el resto”.

Trump hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales mientras el Pentágono intensificaba sus bombardeos contra el ejército iraní, desplegando bombarderos furtivos B-2 desde Estados Unidos para atacar instalaciones antimisiles subterráneas iraníes con bombas de 2.000 libras.

Los ataques estadounidenses también golpearon el cuartel general de la Armada iraní, destruyéndolo en gran parte, dijo Trump.

El ejército iraní está respondiendo con cientos de ataques con misiles y drones, y Estados Unidos confirmó las tres primeras muertes de militares estadounidenses en combate el domingo. Otros cinco han resultado gravemente heridos durante el conflicto, informó el Mando Central del ejército estadounidense.

Donald Trump ı Foto: Casa Blanca

“Oramos por la recuperación total de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos”, dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social el domingo por la tarde. “Y, lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso”.

De igual forma, Trump, anunció planes para destruir por completo la Armada iraní, y afirmó que los buques de guerra iraníes restantes pronto serían hundidos.

“Pronto estarán flotando en el fondo del mar”, dijo Trump. “Aparte de eso, ¡su Armada está funcionando muy bien!”.

El presidente estadounidense, afirmó que la ofensiva contra el país podría durar hasta cuatro semanas, esto a través de un video mensaje.

“Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos”, dijo en declaraciones.

Una columna de humo vista desde Teherán, Irán, en medio de los ataques entre este país e Israel, con apoyo de EU. ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT