OTAN y UE rechazan bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz; plantean misión internacional

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo.

Líderes internacionales rechazaron el bloqueo que impuso Donald Trump a la navegación por el Estrecho de Ormuz y anunciaron una misión multinacional defensiva para garantizar la navegación por el que es considerado uno de los principales pasos de crudo en Medio Oriente.

Este lunes entró en vigor el bloqueo que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la navegación por el Estrecho de Ormuz a buques que vayan desde y hacia puertos iraníes.

Aunque el estadounidense aseguró que “pronto se sumarán más países” a su medida, líderes internacionales reaccionaron de inmediato en contra.

Ilustración alusiva al Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Así lo expresó el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien reiteró que “sea cual sea la presión”, su nación no participará en acciones militares que vulneren el libre tránsito por Ormuz.

“Mi decisión ha sido muy clara: sea cual sea la presión, y ha habido una presión considerable, no nos dejaremos arrastrar a la guerra”, expresó Keir Starmer a la cadena BBC News.

A propósito, informó que, junto con otros líderes de la Organización Nacional del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, se está planeando una misión internacional de carácter defensivo para “salvaguardar el transporte marítimo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó bloqueo al Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

“Permítanme ser muy claro: se trata de salvaguardar el transporte marítimo y apoyar la libertad de navegación una vez que el conflicto termine”, explicó Starmer.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que, en los próximos días, se organizará una conferencia con varios países para “restaurar la libertad de navegación en el Estrecho”.

“Esta misión estrictamente defensiva, distinta de las beligerantes, se desplegará tan pronto como la situación lo permita”, aseguró el presidente francés, en una publicación en la red social X.

No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.



Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Se contempla que en esta misión participen naciones como la India, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Suecia y naciones del Golfo. Se espera que alrededor de 30 países formen parte de esta iniciativa.

No se han dado más detalles de la misma, si bien se contempla que se lleve a cabo un patrullaje permanente del Estrecho y escolta de petroleros, mas no acciones militares como las que anunció Donald Trump.

Mientras que Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, expresó, en nombre de este grupo regional, su rechazo a “cualquier disposición que pretenda limitar el paso libre y seguro por los estrechos de acuerdo con el Derecho Internacional”.

“Lo que está ocurriendo hoy en el estrecho de Ormuz es la llamada más clara hasta ahora a favor de una fuerte coalición internacional sobre seguridad marítima”, dijo ante representantes de la ONU.

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