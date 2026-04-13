Trump advierte que todos los buques iraníes que ignoren bloqueo en Ormuz serán ‘eliminados’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afuera de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que todos los buques iraníes que intenten sortear el bloqueo que impuso al Estrecho de Ormuz serán “eliminados”, como, dijo, ha ocurrido con las supuestas narco-lanchas en el Pacífico.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que, conforme el bloqueo ordenado ayer al Estrecho de Ormuz y a puertos iraníes, al momento hay 158 buques del país persa “completamente destruidos”.

Aclaró que su Ejército ignoró un “número menor” de “buques de ataque rápido”, los cuales, aseguró, no son considerados un riesgo mayor.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo golpe a estabilidad de petroprecios Ahora Trump impone bloqueo naval en Ormuz tras fracaso de diálogo con Irán

⚠️Donald Trump amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.



"Advertencia: si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando… pic.twitter.com/e2TiW5hPTj — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2026

No obstante, reiteró la advertencia de que “cualquiera de estos buques que se acerquen tan solo un poco a nuestro BLOQUEO será inmediatamente ELIMINADO”.

Incluso, Trump enfatizó que, para esto, se utilizará el mismo sistema con el cual se han eliminado buques cargados de droga en las aguas cercanas a su país.

“[Un método] rápido y brutal. Por ciento, 98.2 por ciento de las drogas que llegan a Estados Unidos por el océano o el mar han sido DETENIDAS”, abundó Trump, en referencia al alcance del citado sistema.

Ayer, el presidente de Estados Unidos ordenó un bloqueo al Estrecho de Ormuz, medida que, explicó, fue en respuesta a la negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear, en el contexto de los diálogos entre ambos países celebrados el sábado en Islamabad, Pakistán.

Posteriormente, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos matizó esta indicación, y aseguró que se impuso un bloqueo a puertos iraníes, pero que los buques que no viajen desde y hacia estos podrán circular libremente por el Estrecho de Ormuz.

Este paso, el principal de crudo por Medio Oriente, ha sido bloqueado de facto por Irán, quien ha amagado con atacar a todos los buques que intenten cruzarlo.

El control por el Estrecho de Ormuz ha sido una de las principales exigencias de Irán en sus diálogos con Estados Unidos, y uno de los principales puntos de diferencia entre ambos beligerantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am