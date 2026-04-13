Ahora Trump impone bloqueo naval en Ormuz tras fracaso de diálogo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer el inicio de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, con la instrucción a la Marina de interceptar embarcaciones que hayan pagado un peaje a Irán, en un nuevo episodio de tensión tras el colapso de las negociaciones entre ambos países. La decisión incluye además el despliegue de operaciones para retirar minas en esta vía estratégica.

“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió, al acusar a Teherán de utilizar la incertidumbre sobre posibles explosivos como mecanismo de presión internacional.

Mujeres caminan en una calle de Teherán, ayer. ı Foto: AP

El Dato: Según un organismo de control marítimo internacional, Irán mantiene 21 millones de barriles de petróleo en almacenamiento flotante en el Golfo de Omán.

El anuncio se produce después de más de 21 horas de conversaciones en Pakistán que concluyeron sin acuerdo. El magnate aseguró que el punto determinante fue el programa nuclear iraní, al señalar que era el único aspecto relevante dentro de la negociación bilateral.

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PRESIÓN NUCLEAR. Asimismo, advirtió sobre acciones en caso de confrontación. “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en altamar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho”, añadió en su mensaje, en el que también lanzó advertencias directas sobre posibles ataques si fuerzas estadounidenses o embarcaciones civiles son agredidas.

En un segundo posicionamiento, Donald Trump insistió en que el componente nuclear definió el fracaso de las conversaciones. “La reunión salió bien, la mayoría de los puntos fueron acordados, pero el único punto que realmente importaba, el nuclear, no”, sostuvo, al remarcar que Irán no aceptó abandonar sus capacidades en ese ámbito.

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Más tarde el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) anunció que aplicaría un bloqueo marítimo a todo el tráfico que entre y salga de puertos iraníes a partir de las 09:00 am, hora la Ciudad de México, de este lunes, de acuerdo con la exigencia del mandatario.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán”, dijo en X.

Según el Centcom, los barcos que no viajen hacia o desde puertos iraníes podrán pasar libremente por el estrecho de Ormuz, y el bloqueo “no impedirá la libertad de navegación” de esos buques.

Por otra parte, el mandatario estadounidense criticó al papa León XIV en Truth Social, dijo que es “débil contra el crimen” y “terrible para la política exterior”.

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Donald Trump escribió: “El papa León es débil contra el crimen, y terrible para la política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos”, y continuó, “Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos”. La reacción se produjo tras las declaraciones del papa León XIV, quien, durante un servicio religioso ayer, instó al fin de la guerra en Irán y las agresiones a Líbano y criticó lo que describió como una “ilusión de omnipotencia” que la impulsa.

RECHAZO DE BLOQUEO. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní rechazó que el estrecho esté bloqueado por EU y aseguró que la zona permanece bajo control iraní, abierta al tránsito civil bajo regulaciones específicas. En un comunicado, calificó como falsas las afirmaciones difundidas por funcionarios estadounidenses.

El organismo militar advirtió además que cualquier embarcación extranjera que se acerque con fines militares será considerada una violación del alto al fuego y enfrentará una respuesta directa.

Asimismo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a la amenaza del bloqueo naval estadounidense con la publicación de un mapa con los precios de la gasolina en estaciones cercanas a la Casa Blanca, y escribiendo en X: “Disfruten del precio actual de la gasolina. Con lo que se denomina un ‘bloqueo’, pronto extrañarán cuando la gasolina costaba entre 4 y 5 dólares”.

Más temprano afirmó que Washington no logró generar confianza durante las negociaciones en Islamabad. “Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no”, declaró tras el encuentro.

El dirigente iraní sostuvo que Teherán acudió al diálogo con voluntad de acuerdo, pero subrayó que experiencias previas impiden confiar en la parte estadounidense. También rechazó las amenazas de Wa shington y aseguró que no tendrán efecto. “Las amenazas no tienen ningún efecto sobre la nación iraní”, afirmó. También reiteró que Irán no renunciará a sus posiciones clave, incluido el desarrollo nuclear, uno de los principales puntos de desacuerdo.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en X que “En intensas conversaciones al más alto nivel, las primeras en 47 años, Irán dialogó de buena fe con EU para poner fin a la guerra”. “Pero cuando estábamos a centímetros de firmar el Memorando de Entendimiento con Islamabad, nos topamos con maximalismo, cambios constantes”, añadió.

Pakistán pide sostener tregua

Por Redacción

EL GOBIERNO de Pakistán destacó el domingo su papel como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad y llamó a ambas partes a mantener el alto al fuego de dos semanas acordado recientemente, así como a avanzar hacia una solución duradera al conflicto.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní agradeció a ambos países haber respondido al llamado del primer ministro Shehbaz Sharif para detener las hostilidades y participar en el diálogo. Indicó que, junto al jefe del Ejército, Syed Asim Munir, se facilitaron rondas de contactos “intensos y constructivos” durante casi 24 horas.

Pakistán subrayó que es “imperativo” respetar la tregua en un contexto de alta tensión regional y expresó confianza en que las delegaciones mantengan un “espíritu positivo” para alcanzar la paz.

El Gobierno reiteró su disposición a seguir como facilitador del diálogo. La declaración se produce tras el cierre de las negociaciones sin acuerdo, luego de 21 horas de conversaciones encabezadas por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

Estados Unidos fija condiciones de acuerdo

Por Redacción

LA CASA Blanca detalló ayer las “líneas rojas” que Irán no aceptó durante las conversaciones sostenidas este fin de semana en Pakistán, tras más de 21 horas de diálogo sin lograr un acuerdo de paz de largo plazo.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, las exigencias planteadas por el presidente Donald Trump incluyen poner fin por completo al enriquecimiento de uranio, desmantelar las principales instalaciones nucleares, afectadas por bombardeos previos, y recuperar más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido que se cree permanecen bajo tierra.

Las condiciones también contemplan que Teherán adopte un marco más amplio de “paz, seguridad y desescalada” con aliados regionales, deje de financiar a grupos como Hamas, Hezbolá y los hutíes, y reabra completamente el estrecho de Ormuz sin imponer peajes al tránsito marítimo.

Valla publicitaria en Islamabad, el sábado. ı Foto: Reuters

El vicepresidente J. D. Vance aseguró al salir de Islamabad que presentó una “mejor y última” oferta, al sugerir que aún existe margen para que Irán acepte los términos planteados por Washington.

Aunque las reuniones no fueron descritas como hostiles, funcionarios señalaron que la postura iraní se mantiene firme, incluso después de semanas de conflicto. Con el estrecho aún restringido, Teherán considera que conserva una ventaja estratégica.

En contraste, Trump y Vance sostienen que Irán está debilitado tras el conflicto y que debería aceptar las condiciones, mientras el anuncio de un posible bloqueo naval en Ormuz refuerza la presión estadounidense sobre las negociaciones.

Se mantiene el control de petroleros

Por Redacción

DOS BUQUES vacíos que se dirigían al estrecho de Ormuz dieron media vuelta el domingo tras conocerse que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron sin un acuerdo de paz de largo plazo, según la firma de seguimiento marítimo Vortexa.

Uno de los buques, vinculado con Pakistán, permanecía a la espera justo fuera del estrecho, de acuerdo con Pamela Munger, directora de análisis del mercado europeo de la compañía. La especialista señaló que estos movimientos evidencian que el control de la vía marítima “sigue muy claramente en manos de los iraníes”.

El repliegue ocurre en un contexto de creciente tensión, luego de que el presidente de EU, Donald Trump, anunció que la Marina iniciará el bloqueo de embarcaciones que intenten transitar por el estrecho, con el objetivo de frenar la influencia de Teherán en esta ruta.

Barco transfiere gas LP, tras pasar por Ormuz, el 1 de abril. ı Foto: Reuters

En los últimos días, el flujo marítimo ha sido limitado. Sólo un reducido número de barcos ha cruzado la zona, lo que refleja que muchas navieras consideran inseguro el paso, pese al actual cese al fuego.

De acuerdo con Vortexa, un superpetrolero no iraní vacío logró ingresar al estrecho el sábado. Además, entre viernes y sábado, tres petroleros con crudo y un buque con gas licuado salieron de la zona.

Netanyahu visita región libanesa bajo su control

› Redacción

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ingresó ayer al sur del Líbano para evaluar la situación en territorio bajo control israelí, en una visita inusual que marca la primera vez que cruza la frontera desde el inicio de la guerra con Irán.

Benjamin Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir. La visita ocurre mientras continúan las operaciones militares en la zona, Israel sostiene que las negociaciones no implican una pausa en los ataques. A su vez, Hezbolá mantiene el lanzamiento de cohetes hacia el norte israelí.

El Tip: El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió a la población sobre la amenaza de una nueva ola de violencia civil.

Durante la jornada, el Ejército de Israel intensificó los bombardeos en el sur libanés. Medios oficiales reportaron ataques en localidades como Sidiqine, Maaroub y Shaitiyeh, así como en zonas cercanas a Tiro, Kabrija y Bint Jbeil. La Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de al menos seis muertos en algunos de estos puntos, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial del Ministerio de Salud.

Asimismo, un ataque contra la ciudad de Qana dejó al menos cinco muertos y 25 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria libanés, que detalló que entre las víctimas hay tres mujeres. A lo largo del día también se registraron bombardeos de artillería en Yohmor.

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Turquía acusó al mandatario israelí de intentar socavar las negociaciones de paz en curso y de mantener una política expansionista en la región. Asimismo, rechazó como “infundadas” las declaraciones dirigidas contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Israelíes protestan contra el gobierno por el conflicto con Líbano, el sábado. ı Foto: Reuters

Ankara sostuvo que estos señalamientos reflejan el malestar del Gobierno israelí frente a posiciones que Turquía ha expresado en distintos foros internacionales. Además, recordó que sobre Benjamin Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El exlíder opositor turco Kemal Kilidaroglu calificó como una “intromisión absolutamente inaceptable” las declaraciones del Gobierno israelí sobre la política interna turca. Cuestionó que Israel de lecciones en democracia mientras enfrenta acusaciones por ataques en Gaza, Líbano e Irán.

Asimismo, la Fuerza Provisional de la ONU en Líbano denunció que tropas israelíes embistieron en dos ocasiones vehículos de la misión con un tanque.