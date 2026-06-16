EU mata a supuesto ‘narcoterrorista’ y deja a dos supervivientes en ataque a embarcación en el Pacífico

Dos presuntos narcotraficantes sobrevivieron y uno más fue asesinado por Estados Unidos en un nuevo ataque a una embarcación supuestamente involucrada en el tráfico de drogas a través de aguas del océano Pacífico.

Según el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el barco surcaba “rutas conocidas” de contrabando, sin ofrecer pruebas de que la embarcación transportaba drogas, como ha ocurrido con otros ataques en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Mientras la administración de Donald Trump mantiene su campaña militar para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico, el Comando Sur afirmó que notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para iniciar la búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

“Un narcoterrorista masculino fue asesinado durante esta acción, y hubo dos sobrevivientes masculinos. Tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate para los sobrevivientes. Ninguna fuerza militar resultó herida", informó el ejército estadounidense.

El pasado 3 de junio, otro ataque en el océano Pacífico dejó a dos presuntos narcotraficantes muertos. En lo que va del mes, suman tres personas asesinadas y al menos dos sobrevivientes en dos ataques distintos.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Suman 204 muertes reportadas en 63 ataques

Hasta este 16 de junio, suman 204 personas asesinadas por el ejército de Estados Unidos en 63 ataques diferentes desde el 2 de septiembre de 2025, cuando iniciaron las operaciones militares en el mar Caribe y el Pacífico, de acuerdo con un recuento de CNN.

Durante mayo, se contabilizaron 16 muertes reportadas en siete ataques. Durante abril, el ejército de Estados Unidos realizó ocho en los que fueron abatidos 22 presuntos “narcoterroristas”.

On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP — U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026

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