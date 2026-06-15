Atribuye zarina avances antinarco a la cooperación

Entrevista con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU, Sara Carter, ayer.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, afirmó que la cooperación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum permitió avances contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque vinculó esa relación con la presión de Donald Trump.

La zarina antidrogas también dijo que Washington trabaja con contrapartes mexicanas para enfrentar a organizaciones del narcotráfico y a servidores públicos señalados por facilitar sus operaciones. Además, afirmó que Estados Unidos compartió información con México, para actuar contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

“Fuimos tras él y lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero con la Guardia Nacional mexicana, las Fuerzas Especiales de ese país y con la operación del general Treviño”, señaló.

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El Tip: La funcionaria estadounidense denunció que grupos criminales han desarrollado infraestructura cada vez más sofisticada para mover drogas y personas hacia su país.

La funcionaria estadounidense colocó a las autoridades mexicanas como ejecutoras de la información entregada por Washington. “Cooperaron con nosotros. Dijimos: ‘Miren, aquí está la información. Vayan por él’. Y lo hicieron”, expresó.

Para la directora de la oficina antidrogas, ese nivel de coordinación no tenía precedente con otras administraciones. “Nunca habíamos visto eso antes, no así, no de esa misma manera, no con esa cooperación”, afirmó durante una entrevista.

También aseguró que EU dirige acciones contra autoridades mexicanas ligadas al crimen organizado. Dijo que el objetivo es “apuntar a aquéllos, incluso dentro del gobierno, que se vendieron a los cárteles y que les hicieron más fácil operar”.

Sostuvo que la administración de Donald Trump mantiene una política de presión para que gobiernos y autoridades colaboren con su país en el combate al narcotráfico. Afirmó que la postura de Washington es clara: “Si una autoridad no coopera, enfrentará consecuencias”.

Añadió que la cooperación de algunos gobiernos responde a sus propios intereses. “Nos hacen caso porque también es lo que les conviene a ellos”, dijo.