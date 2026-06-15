Estados Unidos ha transferido a 133 criminales a México, afirma el embajador Ronald Johnson

Estados Unidos ha “transferido” a 133 personas a México para enfrentar la justicia, afirmó el embajador Ronald Johnson, al informar la entrega de un connacional buscado por autoridades mexicanas y capturado en la Unión Americana.

En la red social X, el diplomático destacó la cooperación bilateral durante la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, y de Claudia Sheinbaum Pardo, en México.

“Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”, escribió Johnson, al señalar que el reciente traslado de un mexicano buscado por prostitución de un menor y agresión sexual “representa un ejemplo más de la sólida cooperación” entre Estados Unidos y México.

Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (@USBPChief y @USBPChiefRGV) capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual. Durante la Administración del Presidente Trump, los… pic.twitter.com/0Zj64iaPVt — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

México exige a EU ‘reciprocidad’ en extradiciones

El pasado 19 de mayo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que México había presentado 269 requerimientos a las autoridades de Estados Unidos desde 2018; sin embargo, no se ha concretado la entrega de ninguna persona en extradición.

“36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando, ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces”, explicó.

El Canciller agregó que otros 50 casos corresponden a solicitudes de detención provisionales con fines de extradición. “3 fueron negadas y en las 47 restantes, Estados Unidos solicitó a México información o pruebas adicionales”, expuso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, el 19 de mayo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

Lo anterior, para exigir “reciprocidad” al argumentar que del otro lado de la frontera no se han atendido solicitudes relevantes para la justicia mexicana —como el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca—, mientras que México ha entregado a 92 narcotraficantes, algunos de alto interés para Washington, desde 2025.

“Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados ​​de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad?“, cuestionó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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cehr