Trump arremete contra el Papa León XIV por la guerra contra Irán: ‘le está haciendo daño a la Iglesia Católica’

En la imagen, el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump criticó al Papa León XIV por su postura en contra de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y afirmó que “le está haciendo daño a la Iglesia Católica”.

En su plataforma Truth Social, el republicano aseguró que Robert Prevost fue elegido como Papa porque, según él, en el Vaticano pensaron que “esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump”.

“El Papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, escribió Trump. “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, añadió.

Además, en declaraciones a la prensa en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump describió al pontífice como “una persona muy liberal”.

“No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen. (...) No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear. No me gusta”, dijo tras descender el avión presidencial Air Force One. “No soy un gran admirador del Papa León. Es un hombre que no cree que debamos jugar con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo”, agregó.

Las declaraciones de Trump suceden luego de que el pasado 11 de abril el Papa León XIV encabezó una oración por la paz Basílica de San Pedro, donde habló de un “delirio de omnipotencia” al mismo tiempo que, en Pakistán, iniciaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán como parte del frágil alto al fuego de dos semanas.

Durante su oración, el líder de la Iglesia Católica no mencionó explícitamente a Trump, aunque exigió a mandatarios detener las hostilidades y negociar la paz.

“... sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”, exhortó el Papa.

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cehr