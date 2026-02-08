Dimite jefe de gabinete de primer ministro británico por escándalo tras nombramiento de cercano a Epstein

En fotografía de archivo, Morgan McSweeney, quien presentó su dimisión como jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmet.

Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presentó su dimisión al cargo en medio del escándalo por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos.

McSweeney asumió la responsabilidad por haber recomendado la designación de Mandelson, cuya relación con el esquema de abuso sexual del fallecido empresario Jeffrey Epstein quedó expuesta en documentos recientemente desclasificados.

En un comunicado difundido en redes sociales, McSweeney reconoció que el nombramiento fue un error que dañó al Partido Laborista, al país y a la confianza pública en la política.

Al respecto, señaló que él mismo aconsejó al primer ministro llevar a cabo la designación y que, por ello, asumía plenamente las consecuencias de esa decisión.

La renuncia ocurre mientras Starmer enfrenta lo que diversos analistas consideran la mayor crisis de sus primeros 18 meses en el poder, derivada de los cuestionamientos sobre su criterio político.

A propósito de ello, el propio primer ministro ofreció disculpas esta semana por haber confiado en Mandelson, al asegurar que fue engañado durante el proceso de evaluación previo a su nombramiento en 2024.

Según reportes de agencias internacionales, los archivos divulgados en Estados Unidos incluyen correos electrónicos y registros financieros que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein tras la crisis financiera de 2008.

Los documentos también detallan pagos por un total de 75 mil dólares realizados entre 2003 y 2004 desde cuentas del multimillonario a entidades vinculadas al exembajador.

Por otro lado, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que investiga a Mandelson por una posible conducta indebida en el ejercicio del cargo público, aunque aclaró que no enfrenta acusaciones por delitos sexuales.

Las autoridades realizaron registros en propiedades asociadas al exfuncionario y señalaron que el caso requerirá un análisis exhaustivo de evidencia adicional.

Starmer destituyó a Mandelson de su cargo diplomático en septiembre pasado, tras revelaciones preliminares sobre sus vínculos con Epstein.

No obstante, legisladores de la oposición sostienen que las nuevas revelaciones agravan la responsabilidad política del primer ministro. La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que la dimisión de McSweeney es insuficiente y exigió que se asuman responsabilidades al más alto nivel.

Finalmente, el gobierno británico anunció que hará públicos correos electrónicos y documentos relacionados con el proceso de nombramiento, con el objetivo de aclarar las circunstancias que rodearon una decisión que ha sacudido al Ejecutivo y reavivado el debate sobre ética y rendición de cuentas en la política británica.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

am