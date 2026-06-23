Facilitan comercio con Reino Unido con TIPAT

ENTRARON en vigor las preferencias arancelarias entre México y Reino Unido para facilitar el comercio exterior entre ambas naciones bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), de acuerdo con un documento publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF); tras este cambio, analistas consideraron que se abren las oportunidades para la diversificación de mercados y se avanza en la reducción de barreras comerciales.

El Protocolo de Adhesión del Reino Unido al TIPAT fue suscrito el 16 de julio de 2023 por los países miembros, incluido México, y aprobado por el Senado mexicano el 10 de diciembre de 2025, conforme al decreto publicado en el DOF el 20 de enero de 2026; dicho protocolo entró en vigor el 15 de diciembre de 2024 para Reino Unido y varios socios del tratado, el 24 de diciembre de 2024 para Australia, y para México el 22 de junio de 2026, después de que el país notificara el 23 de abril de 2026 la conclusión de sus procedimientos jurídicos internos.

De acuerdo con México cómo vamos, la entrada en vigor de esta medida es “una buena noticia” para que el país diversifique sus mercados y fortalezca el comercio con una de las economías más grandes; además, el sector automotriz resultaría favorecido.

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“La adhesión de Reino Unido abre oportunidades para diversificar mercados y fortalecer el comercio con una de las economías más grandes del mundo. El sector automotriz podría ser uno de los principales beneficiados. En un contexto de revisión del T-MEC, avanzar en la reducción de barreras comerciales envía una señal positiva para la competitividad y la integración económica”, indicó la organización.

El Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido publicó en X que la entrada en vigor de su adhesión al TIPAT en México eran buenas noticias.