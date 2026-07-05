Exportaciones agropecuarias de México a Reino Unido crecen 15% y alcanzan récord histórico en 2025

Las exportaciones agropecuarias mexicanas hacia Reino Unido alcanzaron un máximo histórico, impulsadas por productos como tequila, miel, salsas y melaza de caña.

México alcanzó un récord histórico en sus exportaciones agropecuarias hacia Reino Unido, al sumar 184 millones de dólares en el último año, lo que representó un incremento de 15 por ciento, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el marco del partido que este domingo disputará la Selección Mexicana frente a Inglaterra, la dependencia destacó que el volumen de envíos pasó de 61.3 mil toneladas en 2024 a 104.4 mil toneladas en 2025, equivalente a un crecimiento de 70.3 por ciento.

Tequila, berries, café, cerveza y aceite de ajonjolí figuran entre los productos que ampliaron su presencia comercial en territorio británico durante 2025. ı Foto: Especial.

El aumento estuvo impulsado principalmente por la melaza de caña, producto que encabezó el incremento en el volumen exportado hacia el mercado británico.

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Entre los bienes con mayores ventas también sobresalieron el tequila, con 42.7 millones de dólares; las salsas, con 27.2 millones; el aceite de ajonjolí, con 6.8 millones; la miel, con 4.8 millones; las berries, con 4 millones, y la nuez de nogal, con 3.8 millones de dólares.

Consumidores del Reino Unido fortalecen su preferencia por productos mexicanos con valor agregado, destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ı Foto: larazondemexico

Asimismo, aumentaron las exportaciones de café sin tostar, con 3.2 millones de dólares; la cerveza, con 2.6 millones; los frutos y partes comestibles de plantas, con 2.5 millones, además de otros productos que en conjunto sumaron 68.1 millones de dólares.

La Sader consideró que estos resultados reflejan que los consumidores británicos “reconocen y premian la calidad, la diversidad y el valor agregado de los alimentos hechos en México”.

Acuerdo de Continuidad Comercial México - Reino Unido permite crecimiento de exportaciones

El crecimiento del comercio agroalimentario entre México y Reino Unido se desarrolla bajo el Acuerdo de Continuidad Comercial vigente entre ambas naciones desde junio de 2021, instrumento que permitió mantener las preferencias arancelarias existentes tras la salida británica de la Unión Europea.

Banderas de México y Reino Unido, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

El mecanismo preservó el acceso preferencial para productos agrícolas, alimentarios, manufactureros y automotrices, con lo que se brindó certidumbre a exportadores y productores mexicanos que ya tenían presencia en el mercado británico.

Entre los bienes favorecidos por el acuerdo destacan productos como la melaza de caña, la miel y otros alimentos provenientes del sur-sureste del país, rubros que han mostrado un comportamiento dinámico en los últimos años.

Infografía publicada en 2021 por el Gobierno de México sobre el ACC. ı Foto: Gobierno de México

Autoridades mexicanas han señalado que este esquema forma parte de la estrategia de diversificación comercial del país, orientada a fortalecer vínculos con mercados europeos más allá de la Unión Europea y a generar nuevas oportunidades para productores nacionales con alto valor agregado.

A ello se suma la reciente incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un movimiento que amplía las perspectivas para el intercambio bilateral y facilita el acceso de mercancías mexicanas al mercado británico.

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