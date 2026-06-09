Trump acusa a Irán de derribar helicóptero de EU en Ormuz y promete que responderá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas iraníes atacaron un helicóptero militar en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán fue responsable del derribo de un helicóptero militar estadounidense que realizaba labores de patrullaje en el Estrecho de Ormuz, ante lo cual prometió “responder”.

A través de una publicación en su red social Truth, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses le informaron que un helicóptero AH-64 Apache había sido atacado durante la noche mientras sobrevolaba la región.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

El mandatario señaló que Washington “debe responder” al incidente, aunque no dio detalles sobre las posibles acciones que tomaría.

“Acabo de ser informado por nuestras magníficas Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el Estrecho de Ormuz”, escribió Trump en Truth.

“Había dos pilotos a bordo, ambos se encuentran a salvo y ilesos. No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, abundó el mandatario estadounidense.

En una publicación aparte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el helicóptero se estrelló cerca de la costa de Omán mientras realizaba una patrulla en las aguas cercanas al estrecho.

Según el organismo militar, los dos soldados que viajaban a bordo fueron rescatados con vida aproximadamente dos horas después del accidente.

“A las 7:33 p. m. (hora del Este) del 8 de junio, dos miembros de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de los Estados Unidos fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses después de que su helicóptero se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaban las aguas de la región”, escribió el CENTCOM.

“Los soldados fueron rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable. Se está investigando la causa del incidente”, abundó el organismo militar.

Además, en la misma publicación, la CENTCOM señaló que en las labores de búsqueda y rescate participaron unidades navales y aéreas bajo coordinación de fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una respuesta pública sobre las acusaciones realizadas por el presidente estadounidense ni se han difundido detalles independientes sobre las causas del desplome del helicóptero.

La zona del Estrecho de Ormuz ha sido escenario de diversos episodios de tensión militar en los últimos meses debido al conflicto entre Washington y Teherán, así como por su importancia estratégica para el mercado energético mundial.

Con información de Reuters y Europa Press.

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