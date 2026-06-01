Donald Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Hezbolá y dialoga con Irán

Donald Trump, ayer, en un acto oficial de su administración en la Casa Blanca.

El Presidente Donald Trump anunció que Israel no enviará tropas a Beirut, Líbano, y que Hezbolá cesará disparos.

“Tuve una conversación muy productiva con el Primer Ministro israelí, Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut; cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada.

“Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su red social Truth.

Por otra parte, el Mandatario estadounidense aseguró que las conversaciones con Irán continúan.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

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FGR