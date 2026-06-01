Crisis en Medio Oriente

Donald Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Hezbolá y dialoga con Irán

Donald Trump afirmó que Israel y Hezbolá acordaron un cese al fuego; agregó que las pláticas con Irán van a ‘ritmo acelerado’

Donald Trump, ayer, en un acto oficial de su administración en la Casa Blanca.
Donald Trump, ayer, en un acto oficial de su administración en la Casa Blanca. Foto›Reuters
Por:
Agencias .

El Presidente Donald Trump anunció que Israel no enviará tropas a Beirut, Líbano, y que Hezbolá cesará disparos.

“Tuve una conversación muy productiva con el Primer Ministro israelí, Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut; cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada.

“Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su red social Truth.

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Por otra parte, el Mandatario estadounidense aseguró que las conversaciones con Irán continúan.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

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FGR

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