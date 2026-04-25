Israel ordena ataques ‘contundentes’ contra Hezbolá en Líbano, pese al alto el fuego

Columna de humo en la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el primero.

Israel ordenó ataques “contundentes” contra Hezbolá, en el sur del Líbano, pese al alto el fuego vigente entre ambas partes, recientemente prorrogado por tres semanas con mediación de Estados Unidos.

La instrucción fue emitida por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar contra objetivos del grupo chií libanés.

Una columna de humo emerge desde el sur de Líbano, vista desde Israel. ı Foto: Reuters

En un comunicado, su oficina indicó que el Ejército debía atacar “con contundencia” posiciones de Hezbolá en territorio libanés.

La escalada ocurre luego de que Israel denunciara el lanzamiento de cohetes y drones por parte de Hezbolá hacia el norte del país y contra tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano.

El grupo, respaldado por Irán, confirmó los ataques y argumentó que Israel había incumplido los términos del alto el fuego.

Tanques de Isarel en el lado de este país en la frontera con Líbano. ı Foto: Reuters

En respuesta, el Ejército israelí informó que bombardeó lanzacohetes en tres localidades del sur del Líbano, así como instalaciones utilizadas por la fuerza de élite Radwan y a combatientes del grupo en operaciones separadas.

También aseguró haber interceptado uno de dos cohetes disparados desde territorio libanés, sin que se reportaran víctimas en Israel.

Sin embargo, medios estatales libaneses informaron que al menos cuatro personas murieron en ataques israelíes en el sur del país, aunque no quedó claro si las víctimas están directamente relacionadas con las operaciones descritas por Israel.

Escombros en Tiro, Líbano, por un ataque israelí. ı Foto: Reuters

El recrudecimiento de los enfrentamientos se produce pese a la extensión del alto el fuego acordada el jueves, en un contexto de tensiones persistentes en la zona fronteriza. Aunque la tregua había reducido significativamente las hostilidades, ambas partes han continuado intercambiando ataques esporádicos.

Israel mantiene presencia militar en una zona de amortiguación en el sur del Líbano y reiteró advertencias a la población civil para evitar acercarse al área del río Litani, donde asegura llevar a cabo operaciones contra Hezbolá.

La tregua entre Israel y Hezbolá estaba pactada para terminar este domingo.

Con información de Reuters y Europa Press.

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