España vs Bélgica: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

España y Bélgica definen al segundo semifinalista en la Copa del Mundo 2026.

El SoFi Stadium de Los Ángeles recibe este viernes 10 de julio el partido entre las selecciones de España y Bélgica, que disputan el segundo partido correspondiente a la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en duelo del que saldrá el rival de Francia.

La Roja viene de eliminar al Portugal de Cristiano Ronaldo con un triunfo sobre la hora, mientras que los Diablos Rojos no tuvieron piedad del coanfitrión Estados Unidos, al que golearon 4-1 con todo y Folarin Balogun en la cancha.

🎙️ “Solo pensamos en Bélgica, un encuentro que será dificilísimo”.



➡️ “Alcanzar los cuartos de final no es nada fácil, aquí nadie regala nada. Estamos haciendo un gran trabajo".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/1xcUwHOhJu — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 9, 2026

En su condición de actual campeona de Europa y con Lamine Yamal en su plantilla, España se perfila como favorita, pues tampoco ha recibido goles en el Mundial 2026. Sin embargo, Bélgica ha crecido en confianza después de un flojo desempeño en la fase de grupos.

¿En qué canal pasan EN VIVO el España vs Bélgica?

El partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, se jugará este viernes 10 de julio en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

Fecha : Viernes 10 de julio

Hora : 13:00

Estadio : Los Ángeles

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de España y Bélgica

ESPAÑA : Unai Simón, Pedro Porro,Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

BÉLGICA: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele,Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio,Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

¿Cuántas veces se han enfrentado España y Bélgica en Mundiales?

El de este viernes será el tercer partido entre España y Bélgica en Copas del Mundo, pues se enfrentaron en las ediciones de México 1986 e Italia 1990.

En México 86 también chocaron en la ronda de cuartos de final, donde los Diablos Rojos ganaron 5-4 en tanda de penaltis tras un empate 1-1. Cuatro años más tarde, los ibéricos se impusieron 2-1 en cotejo correspondiente a la primera fase.

Han pasado casi 10 años desde el último duelo entre España y Bélgica, un amistoso el 1 de septiembre de 2016 que La Roja ganó 2-0 con goles de David Silva.

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