Mundial 2026: Así se juegan las semifinales del torneo AL MOMENTO; cruces y fechas

Kylian Mbappé en el Francia vs Noruega, cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva. Los cuartos de final ya están en marcha y poco a poco se conocen a las escuadras que estarán en las semifinales, en donde únicamente tienen cabida los cuatro mejores equipos del certamen.

Hasta el momento Francia es la primera selección que aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo tras vencer 2-0 a Marruecos en cuartos, un duro golpe para el conjunto africano, que en Qatar 2022 terminaron cuartos del orbe.

France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Así se juegan las semifinales de la Copa del Mundo 2026

Semifinal 1

Francia vs Ganador del España vs. Bélgica-Martes 14 de julio-Estadio Dallas

Semifinal 2

Ganador del Noruega vs. Inglaterra vs Ganador Argentina vs. Suiza

¿Qué partidos de cuartos de final faltan?

España vs. Bélgica-Viernes 10 de julio-13:00 horas-Estadio Los Ángeles

Noruega vs. Inglaterra-Sábado 11 de julio-15:00 horas-Estadio Miami

Argentina vs. Suiza-Sábado 11 de julio-19:00 horas-Estadio Kansas

🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Mbappé brilla en victoria de Francia

La batalla goleadora entre Kylian Mbappé y Lionel Messi no da tregua en el Mundial. Después de fallar un penal en el primer tiempo, Mbappé se redimió a los 60 minutos y facturó el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final el jueves.

Fue su octavo tanto del torneo e igualó al argentino Messi en la cima de la tabla de artilleros. Quedaron uno por delante del delantero noruego Erling Haaland. Noruega enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final el sábado, y Messi liderará a Argentina frente a Suiza más tarde esa noche.

Mbappé tuvo una oportunidad desde el punto penal después de provocar una falta del defensor marroquí Noussair Mazraoui dentro del área a los 28 minutos. Pero el arquero Bounou adivinó correctamente y se lanzó a su izquierda para detener el intento.

A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

El delantero del Real Madrid respondió en la segunda mitad para el doble campeón del mundo. Condujo el balón hacia el área y soltó un misil combeado que entró apenas por dentro del poste.

Ousmane Dembélé anotó seis minutos después, asistido por Mbappé, para darle a Francia una ventaja de 2-0. Mbappé fue sustituido en a los 77 minutos con un golpe en el tobillo. Se giró y saludó con ambas manos a la multitud del estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en las afueras de Boston.

Mbappé también quedó a un tanto de Messi en la lista histórica de goleadores de los mundiales, sumando 20 goles en 20 partidos. Messi acumula 21 goles en 31 partidos mundialistas a lo largo de seis torneos, eclipsando en Norteamérica el récord de 16 que había ostentado el delantero alemán Miroslav Klose.

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