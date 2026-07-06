España elimina a Portugal y a Cristiano Ronaldo con agónico gol de Mikel Merino y avanza a cuartos de final del Mundial 2026

España acabó con las aspiraciones de Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026.

Mikel Merino sepultó con su gol en la compensación las aspiraciones de Cristiano Ronaldo y Portugal, y mandó a España a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El mediocampista definió en el área para el 1-0 tras un pase filtrado de Ferran Torres en el duelo efectuado en Dallas, Texas. Fue el fin para CR7 en el magno evento futbolístico tras seis participaciones.

La Roja tuvo su primer intento del encuentro al minuto 3 con un disparo de Mikel Oyarzabal que atrapó Diogo Costa. Los lusos respondieron al 7’ con un tiro fuera del área de João Cancelo.

¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡MERINO EN EL AGREGADO!



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Inmediatamente después llegó la ocasión más clara con un remate raso de Mikel Oyarzabal que pasó apenas a un lado del poste, luego de una magistral asistencia de Dani Olmo. Se pensó en un inicio que el delantero de la Real Sociedad estaba en posición adelantada, pero no fue así.

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España y Portugal tienen sus ocasiones en el primer tiempo

Cristiano Ronaldo sacó un remate con poco ángulo al minuto 12 tras une pérdida comprometida de Pedri, pero un atento Unai Simón respondió bien con los puños para mandar a tiro de esquina.

España tuvo una doble ocasión al minuto 17, primero con Lamine Yamal y posteriormente con Álex Baena, acciones en las que Diogo Costa evitó la caída de su marco.

Portugal estuvo cerca de romper el cero al 37’ con dos ocasiones, primero a un tiro raso de João Félix y luego con uno de Cristiano Ronaldo en el contrarremate. Al 41’ el poste le negó el gol a los dirigidos por Roberto Martínez luego de un intento de Nuno Mendes.

Mikel Merino asegura pase de España en la compensación

España lo intentó más también en el segundo tiempo y encontró la recompensa hasta el primer minuto de compensación del mismo, con el tanto de Mikel Merino al minuto 91.

El jugador del Arsenal definió con un toque raso de zurda en el área luego de un gran pase de Ferran Torres para desatar la euforia de los aficionados de La Roja.

Bernardo Silva tuvo la oportunidad de darle el empate a Portugal y mandar el juego al alargue con un remate de cabeza al minuto 97, pero la esférica pasó apenas de la cabaña resguardada por Unai Simón.

EVG