Murió Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Khloé, Kourtney y Rob Kardashian, a los 91 años. Conocida cariñosamente como “MJ”, fue considerada la matriarca del clan y una figura clave en la vida de sus hijas y nietos.

Kim Kardashian y Kris Jenner publicaron emotivos mensajes en honor de la señora. Además, miles de seguidores compartieron con las famosas mensajes de solidaridad ante esta pérdida.

Muere Mary Jo Shannon, abuela de las Kardashian, a los 91 años

Mary Jo Shannon nació en Arkansas y vivió gran parte de su vida en California. Fue madre de Kris Jenner y de Karen Houghton, y abuela de los seis hijos de Kris, quienes siempre la mencionaron como una presencia constante en sus vidas.

A lo largo de los años, MJ apareció en varios episodios de Keeping Up With the Kardashians, donde se mostraba cercana a su familia y con un gran sentido del humor.

Kim Kardashian escribió en Instagram: “Mi dulce abuela MJ, mi mejor amiga, mi compañera de chismes, mi gemela para siempre… Nos enseñaste la importancia de la familia y esos valores los llevaremos siempre con nosotros”.

La empresaria añadió: “Sé que ahora estás en paz. Dale un abrazo a Papá Harry, Tía Karen y a mi papá de mi parte. Siempre serás parte de mí, te quiero muchísimoooo y te extrañaré por siempre y para siempre".

Por su parte, Kris Jenner expresó: “Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Nos enseñó que la familia lo es todo”.

“Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré pedazos de ti en todos nosotros. No hay una parte de mí que no esté formada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque pasé mi vida tratando de vivir de una manera que te hiciera sentir orgullosa”, agregó.

Puedes leer: