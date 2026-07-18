Aylín Mujica reaparece tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez: ‘Mi corazón está devastado’

La actriz cubana Aylín Mujica reapareció en medio de uno de los momentos más dolorosos de su vida. Ayer se dio a conocer la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, noticia que conmocionó al medio artístico y a sus seguidores, pues el joven tenía 30 años.

La intérprete, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente su sentir y compartir un mensaje de despedida.

Aylín Mujica reaparece tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez

A través de Instagram, Aylín Mujica escribió un emotivo comunicado en el que reveló la magnitud de su pérdida y el vacío que deja la partida de Mauro Menéndez, su hijo mayor.

Muere el hijo de Aylín Mujica, DJ Maahez, a los 30 años ı Foto: IG maahez/aylinmujic

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó la actriz en la publicación, junto a una serie de fotografías del joven y su familia.

En el mensaje, Aylín Mujica reconoció que enfrentar esta ausencia será el mayor reto de su vida: “Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”.

Además, la actriz cubana pidió fortaleza para sobrellevar la difícil situación: “Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”.

La intérprete también agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas: “Gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento”.

En la publicación, figuras del mundo del entretenimiento como Latin Lover, Sheynnis Palacios, Magaly Chavez, Vanessa Claudio, Cecilia Galliano, Yul Burkle y Dalílah Polanco, enviaron mensajes de apoyo a Aylín Mujica.

Mauro Méndez, conocido en el mundo artístico como DJ Maahez, era un DJ y productor, además de ser hijo de la actriz. Tenía 30 años; murió el 17 de julio.

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