Beauty Creations x La Más Draga: ¿Dónde lo venden y cuál es el precio?

La colaboración entre Beauty Creations y La Más Draga ya es una realidad. Ayer la marca y el exitoso programa sorprendieron al público con una paleta de sombras inspirada en el lenguaje y estilo del drag mexicano.

El anuncio se realizó mediante un clip en redes sociales, donde mostraron los tonos y figuras destacadas del programa. Descubre cuándo y dónde comprarla, y cuál es su precio.

Beauty Creations La Más Draga: ¿Dónde lo venden y cuál es el precio?

La paleta de sombras creada a partir de la colaboración entre Beauty Creations y el famoso programa es especial, pues retoma parte del lenguaje que se usa en el mundo del drag mexicano y algunas palabras o frases de las participantes. En un vistazo que publicó La Más Draga en Instagram, podemos apreciar los tonos de rubor CHULADITA, MMMAMY y PUTUKA.

Además, esta colaboración incluye sombras en tonos rosas, naranjas y algunos azules, brillantes y diamantados. Algunos de estos colores se llaman: DRAGÁÁ, DINERITA, CACORRA, TRUKI, PAVONÉATE, MEXA, SALVAJE, BRILLOTEO, RITMITO, CHURPIA, FEMINOSA, LA MÁS, CHIDO, ESPECTACULERA, JOCHIPUERCA, GATADA Y POKENTRONA.

Beauty Creations x La Más Draga ı Foto: Captura de pantalla IG lamasdraga

Beauty Creations x La Más Draga se podrá comprar a través del sitio oficial de la marca: Beauty Creations - Todas las Colaboraciones – Beauty Creations MX. La preventa inicia el sábado 15 de agosto.

En redes sociales se especula que tendrá un lanzamiento mundial, por lo que la gente que reside en países latinoamericanos podrá acceder a esta paleta de sombras.

Recuerda que las piezas son edición limitada, por lo que deberás mantenerte pendiente de la preventa y venta para ser de las pocas personas que tengan este colorido tesoro entre sus manos. Aún no es anunciado el costo, pero se espera que valga alrededor de $1, 500 y $2, 500 MXN, tomando en cuenta colaboraciones anteriores de la marca.

Además de esta colaboración con La Más Draga, la marca Beauty Creations ha trabajado con otras figuras destacadas del entretenimiento y de la belleza como Yeri Mua, Rosy McMichael, Victor Guadarrama, Luis Torres, LesDo Makeup, Murillo Twins y Louie Castro.

La empresa fundada por la mexicana Esmeralda Hernández en Estados Unidos también ha colaborado con marcas muy queridas por el público como Rugrats, Candyland, The Nightmare Before Christmas, Barbie, Polly Pocket, Bob Esponja y Bratz.

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