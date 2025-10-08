Critican a Karime Pindter por su conducción en La Más Draga: ‘Muy forzada’ | VIDEO

Critican a Karime Pindter por su conducción en La Más Draga

Karime Pindter se encuentra en el ojo del huracán, pues su conducción para el programa La Más Draga ha generado opiniones divididas en el público, que parece inconforme con la forma en la que la famosa se desenvuelve frente a las cámaras.

Si bien Karime Pindter es una de las creadoras de contenido más queridas de la actualidad, muchos dudan de los dotes que tiene para la conducción, sobre todo al comparar su participación en La Más Draga con versiones anteriores donde Roberto Carlo o Vanessa Claudio tenían su puesto.

Critican a Karime Pindter por su participación en La Más Draga 7

Fue el pasado martes 30 de septiembre que comenzó la séptima temporada del concurso de drag queen en México, donde vemos reunirse a grandes talentos latinoamericanos para mostrar sus mejores creaciones en episodios semanales.

Más allá de los comentarios que pueda haber sobre el resto de la producción, Karime se ha convertido en el centro de la polémica por su peculiar manera de hablar cuando es conductora del reality show, ya que, para muchos, su forma de hacerlo no es la correcta.

Si bien algunos están conformes con su manera de conducir y otros aseguran que es cuestión que termine de aclimatarse, para otros la ex integrante de La Casa de los Famosos México no los logró cautivar con sus movimientos sensuales y su voz pausada.

Creo que de las peores decisiones de La Más Draga, fue tener esa iluminación tan saturada, y elegir a Karime como conductora, es muy malapic.twitter.com/VrVjqpdM0K — Alan Juvenal 🎥 (@Imjuvis) October 1, 2025

“Siete fueron los días necesarios para la creación del universo, siete son los chakras a través de los cuales fluye nuestra energía. Siete los pecados capitales y colores del arcoíris, el siete es un número mágico, perfecto y esta noche lo es. Buenas noches, perrísimos”, decía la influencer al arranque de la temporada.

Algunos de los comentarios más compartidos fueron:

“Es que Roberto Carlo dejó la vara muy en alto, y nadie ha podido conducir a ese grado”.

“Muy forzada su conducción”.

“No me cae mal, pero no la dio”.

“Me desesperó un poquito”.

“¿Por qué conduce en cetáceo?"

“Karime y su papel eterno de Acashore en todos sus proyectos”.

Cabe mencionar que los episodios de La Más Draga 7 ya se encuentran pregrabados, por lo que es poco probable que Karime Pindter cambie su estilo de conducción hasta la gran final. Afortunadamente para muchos, su tono y estilo no resultan tan extraños como para otros.