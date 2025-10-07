La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 7 de octubre?

Este martes, llega el segundo episodio de La Más Draga 7, el reality show más visto de Latinoamérica de este arte relacionado a la comunidad LGBT+. Después del gran estreno, esta semana sí habrá una eliminación que encenderá la competencia.

El segundo episodio de La Más Draga comenzó con fuertes desventajas para las feminosas que perdieron el maxireto del estreno, pues solo ellas podrán formar parte de Las Menos, lo que indica que una de ellas saldrá esta semana por su falla en el lip scync.

Las drag queens en riesgo son:

Oslo

Calypso

Konny Kortez

Caos Lasciva

Paty Piñata

Axelle De Vil

Moon

Sylvia Pasquel, segunda invitada en LMD7

Este martes 7 de octubre, Sylvia Pasquel fue la invitada que juzgará a las feminosas junto a Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa. "Una gran Gran actriz que pertenece a la dinastía de estrellas más importante de México, con una trayectoria legendaria“, la describieron en las redes sociales del reality show.

Puedes ver el programa de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube cada martes a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, son un total de 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Cada una se presentó, como es la costumbre al inicio de cada temporada.

Konny Kortez Paty Piñata Tulsa Brighty Stun Moon Deetox Greta Grimm Nayla Downs Ricura Santana Axelle De Vil Candela Yeye Oslo Caos Lasciva Calypso

INFORMACIÓN EN DESARROLLO