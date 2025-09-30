La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 30 de septiembre?

Ha llegado La Más Draga 7, una nueva temporada del reality show donde vemos la fantasía, aciertos y errores de drag queens en el que se ha convertido uno de los concursos más reconocidos de este tipo de arte en México.

Este martes 30 de septiembre se estrena de La Más Draga 7 y como siempre, puedes ver el programa de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube cada martes a partir de las 21:00 horas. Este año, la séptima temporada promete grandes momentos.

Conductores, jueces e invitada del primer episodio de LMD7

En esta edición, tenemos de regreso como jueces a Yari Mejía y Letal, además de a Natalia Sosa, quien sustituye a Lolita Cortés. Asimismo, la conductora de esta nueva edición es Karime Pindter, lo que ha generado emoción entre las fans de la famosa. Tras bastidores, volveremos a ver a Alexis 3XL y a Johnny Carmona para los mini retos.

Además, la primera invitada de la temporada es la mismísima Wendy Guevara, lo que generó gran entusiasmo en el público, pues sabemos que la influencer ha destacado por su forma de ser divertida pero también bastante frontal.

Recordemos que la temporada pasada, ‘Solo las más’, en la final, fue Wendy quien condujo el evento que se llevó a cabo en el Pepsi Center, por lo que ya está bien familiarizada con el concepto del programa LGBT+.

Participantes de La Más Draga 7

Esta temporada, son un total de 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ellas son:

Konny Kortez Paty Piñata Tulsa Brighty Sun Moon Deetox Greta Grimm Nayla Downs Ricura Santana Axelle De Vil Candela Yeye Oslo Caos Lasciva Calypso

INFORMACIÓN EN DESARROLLO