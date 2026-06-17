La más Draga rompe barreras pese al desdén comercial

PARTICIPANTES y parte del jurado de La Más 2, ayer en el arranque de la temporada.

El spinoff del reality La más Draga, Las Más 2, inició transmisiones ayer a través del canal de las dragas más destacadas surgidas de distintas generaciones del exitoso programa. El estreno llega después de una premier en la Ciudad de México, en la que se presentaron las participantes de esta nueva edición, así como el jurado integrado por Lola Cortés, Aldo Rendón y Alfonso Waithsman.

La temporada también contará con conductores invitados en cada episodio, comenzando con Galilea Montijo y posteriormente figuras como Karla Díaz y Roberto Carlo.

EL DATO: LOS EPISODIOS del reality superan el millón de vistas a los pocos días de su estreno en su canal de YouTube. Es uno de los contenidos independientes más consumidos en México.

Sin embargo, más allá de la celebración por el regreso del programa, uno de los temas que marcó la presentación fue la falta de respaldo que, según sus creadores, todavía enfrentan los contenidos LGBT+ dentro del mercado publicitario.

Mientras millones de reproducciones, tendencias en redes sociales y una comunidad que no deja de crecer respaldan el fenómeno de La Más Draga, Bruno Olvez reconoció que levantar cada nueva producción sigue siendo una tarea complicada. En entrevista con La Razón, el productor aseguró que el principal reto no está en la creatividad ni en encontrar talento, sino en conseguir los recursos necesarios para que el proyecto continúe creciendo.

“El mayor reto es sacar el recurso para la siguiente temporada. Cada vez hay menos patrocinadores, pero ahí le vamos apostando. Nosotros hacemos una temporada a la vez, no sabemos qué va a pasar después y eso es lo más difícil. Con el recurso hacemos magia”, afirmó.

Para Bruno Olvez, la situación refleja una realidad que ha acompañado al proyecto desde su nacimiento y que, a pesar de los avances en materia de diversidad e inclusión, sigue presente dentro de la industria del entretenimiento.

7 Entregas lleva el reality y dos especiales de Sólo las Más

“Es algo que yo siempre he sabido. Al final de cuentas, muy pocas marcas realmente quieren los proyectos LGBT+, porque muchas honestamente apoyan por una cuota. Nosotros iniciamos con nuestros propios recursos y prácticamente sin marcas”, señaló.

Lejos de pensar en frenar el crecimiento de la marca, adelantó que ya trabaja en nuevas ideas relacionadas con el universo drag que podrían concretarse en el futuro cercano.

LA MÁS DRAGA sigue siendo un proyecto autogestivo e indepen diente. Con el apoyo de nuestros miembros, de la gente que va a nuestros eventos y consume lo que hacemos, de ahí sale el recurso para seguir produciendo BRUNO OLVEZ Productor



“Traigo ahí un proyecto que desde cuándo lo ando cocinando y espero que ya se pueda hacer el siguiente año. Es referente a La Más Draga también, pero ahí vamos poco a poquito”, comentó.

Respecto a la conclusión de la competencia, prometió que el público encontrará el nivel de producción que ha caracterizado a la franquicia digital durante los últimos años.

“Las chicas llevan carros alegóricos, una producción impresionante, vestuarios enormes. Esperamos darles un gran espectáculo y que lo disfruten”, expresó.

Uno de los integrantes del jurado, Aldo Rendón, destacó que esta edición sobresale por la calidad de las participantes y por el compromiso que mostraron durante toda la competencia.

“Lo que más sobresale es el talento de estas luminosas. De verdad cada capítulo le echaban ganas. Yo terminé con un gran sabor de boca y estoy orgulloso de ser parte de esta familia”, afirmó.

Por su parte, Lola Cortés reconoció el impacto que La Más Draga ha tenido dentro de la comunidad LGBT+ y el espacio que ha abierto para cientos de artistas que buscan desarrollar una carrera en el espectáculo.

“Lo que ustedes han hecho es una locura. Han reunido aquí a todo este talento que salió de un sueño y lo han convertido en una realidad. Gracias por hacer un parteaguas dentro de nuestra comunidad. Lo necesitamos”, declaró.

La actriz también destacó el nivel de disciplina que observó entre las concursantes y el trabajo que existe detrás de cada presentación.

“No nos queremos quedar a medias. Yo vine a aportar desde mi experiencia en el espectáculo. Lo más maravilloso es el talento, la disciplina y los sueños que quieren cumplir. Si ustedes vieran todo el trabajo que hacen para presentarse aquí, entenderían la dimensión de lo que están logrando”, afirmó.

JAVIER BARDEM PLASMA HUELLAS EN HOLLYWOOD

El actor español regaló postales emblemáticas ayer en el legendario Teatro Chino de Hollywood, al posar como un niño divertido con sus pies lleno de cemento o besando el material luego de dejar sus huellas. Aunque también ofreció un discurso en el que denunció el miedo y la división que afectan a las naciones del mundo, por lo que recordó que el amor “siempre es más fuerte que el odio”.