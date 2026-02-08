¿El niño al que Bad Bunny le dio su Grammy en el Super Bowl 2026 es Liam Ramos, detenido por el ICE?

Él es el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el Super Bowl 2026

Bad Bunny ofreció un show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con mucha emoción y muchos elementos simbólicos que emocionaron en las redes sociales.

Uno de esos momento fue cuando Benito Antonio, nombre real del cantante, se acercó a un niño que estaba viendo la tele y le entregó uno de los Grammy’s que el artista ganó en la reciente edición de la entrega de premios.

Este momento causó emoción entre el público, pero también se preguntaron quién es este niño que causó revuelo en el Super Bowl 2026.

Mi momento favorito del show de Bad Bunny. Entre tanta fiesta latina, perreo, representación de la raza y despliegue de producción, un detalle con un niño. No le está dando un Grammy: le está invitando a soñar. Absoluto referente generacional. #SuperBowl pic.twitter.com/iunRtRVP35 — Jesús SAguilar (@JesAg_) February 9, 2026

¿El niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy era Liam Conejo Ramos?

En redes sociales se empezó a difundir una versión de que el niño al que Bad Bunny le entregó el Grammy durante su presentación en el Super Bowl era Liam Conejo Ramos, un pequeño ecuatoriano de cinco años que fue detenido por el ICE y que posteriormente fue liberado tras orden de un juez en Minneapolis, junto a su papá.

Algunos usuarios han asegurado que Liam Conejo Ramos sí estuvo en el Super Bowl con Bad Bunny, pero algunos otros cibernautas señalaron que el niño no era Liam Ramos, pero que sí lo representaba.

Sin embargo, apenas el sábado 7 de febrero, un día antes del Super Bowl, el papá de Liam Conejo Ramos, Adrian Alexander Conejo Arias, ofreció una entrevista a CNN en español e informó que él y su familia estaban escondidos, que tuvieron que abandonar su casa.

Bad Bunny y el niño al que le entregó su Grammy en el Super Bowl 2026 ı Foto: Redes sociales

“No la hemos pasado bien, todavía estamos temerosos de salir a la calle y hacer una vida normal. Estamos escondidos los cuatro, no podemos salir debido a las noticias que se escuchan en las redes sociales, cuando se enteraron de que Liam iba a ir a clases hubo un comunicado y tenemos miedo de que puedan hacernos daño”, señaló el papá de Liam en la conversación.

La respuesta más real es que el niño al que Bad Bunny le entregó su premio Grammy no es Liam Ramos, pero sí es una representación de Bad Bunny de cuando era niño y soñaba con ser famoso y cantar.

De hecho el niño del Super Bowl trae puesta una camisa de rayas, una muy similar a que usaba Bad Bunny de chiquito, los fans revivieron la imagen de Benito con esa misma playera, lo que hace la referencia a que en realidad el niño es Bad Bunny de chiquito.