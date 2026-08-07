¿Cómo saber mi Número de Seguridad Social? Así puedes consultarlo

Si necesitas conocer tu Número de Seguridad Social (NSS) para realizar un trámite, ingresar a un empleo o porque te lo solicita una institución educativa, no es necesario acudir directamente a una oficina del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un trámite digital para asignar o localizar el NSS, el cual puede realizarse por internet de manera gratuita y está disponible las 24 horas del día.

Así es como puedes recuperar tu NSS. ı Foto: Especial

¿Cómo consultar mi Número de Seguridad Social en internet?

Para conocer tu NSS debes ingresar al servicio de Asignación o localización del Número de Seguridad Social del IMSS.

El procedimiento requiere únicamente tener a la mano:

CURP.

Correo electrónico válido.

El correo que proporciones quedará asociado a tu CURP.

Una vez dentro del portal, deberás ingresar tu CURP, proporcionar y confirmar tu correo electrónico y capturar los caracteres que aparecen en el captcha.

Después tendrás que seguir las indicaciones del sistema para completar el trámite. El IMSS realizará la asignación o localización del número y, en caso de que ya cuentes con uno, podrás recuperar la información correspondiente.

Consulta o localiza tu NSS en el portal oficial del IMSS

¿Cómo saber mi Número de Seguridad Social? ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el Número de Seguridad Social?

El NSS es un número único, permanente e intransferible que utiliza el IMSS para llevar el registro de las personas trabajadoras y aseguradas.

El Instituto señala que este número puede ser solicitado por una empresa al momento de contratar a una persona, por lo que es importante conservarlo una vez obtenido.

Además, el NSS está relacionado con el registro de la persona ante el IMSS y con otros procesos vinculados con su vida laboral, como la individualización de recursos en la AFORE e INFONAVIT durante los periodos en que se encuentre inscrita con un patrón.

¿Cuánto cuesta consultar el NSS?

El trámite de asignación o localización del Número de Seguridad Social es gratuito cuando se realiza ante el IMSS. También puede efectuarse mediante la aplicación IMSS Digital.

En caso de realizarlo de manera presencial, el IMSS solicita documentación adicional, como identificación oficial, acta de nacimiento y CURP. Sin embargo, para la modalidad en línea únicamente se requieren la CURP y un correo electrónico.

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MSL