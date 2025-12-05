¿Cómo activar el registro biométrico del IMSS para que no te dejen de pagar tu pensión?

Foto: La Razón (con material de Dominio Público e IMSS)

Así puedes completar el registro biométrico del IMSS para evitar problemas en los pagos de tu pensión.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una fuerte advertencia: todos los beneficiarios con cuentas digitales, pero especialmente los adultos mayores pensionados, deben activar sus datos biométricos, pues, de lo contrario, podrían presentar dificultades a la hora de cobrar su pagos.

Aunque algunos cuentahabientes han expresado cierta resistencia a entregar sus datos biométricos (es decir, huella digital y foto) por dificultades con la tecnología o por motivos de seguridad, es necesario remarcar que estos pasos son muy seguros y sencillos de realizar, siempre y cuando se cuente con un teléfono celular.

Imagen ilustrativa de datos biométricos. ı Foto: Adobe Stock

Si no integras tus datos biométricos a la plataforma del IMSS, es probable que haya dificultades en la recepción de los pagos en tu pensión. Incluso, este paso pronto será obligatorio, así que es mejor que lo hagas lo más rápido posible. Te explicamos cómo llevar a cabo este sencillo proceso.

¿Qué es el registro biométrico y qué necesito para habilitarlo?

El registro biométrico del IMSS es una serie de datos biométricos que el Instituto le pide a sus derechohabientes, especialmente a pensionados, para integrar su expediente y asegurar la entrega de sus pagos.

IMSS hace un llamado a sus derechohabientes. ı Foto: IMSS.

Los datos biométricos en cuestión son huella dactilar y una fotografía, con la cual, además, se distinguen ciertos rasgos de cada derechohabiente.

La recolección de estos datos responde a motivos de seguridad: se busca proteger las cuentas de cada persona, así como hacerlo más fácil, mediante el uso de la aplicación de IMSS Digital.

¡Necesitarás la app IMSS Digital! ı Foto: IG IMSS

Por lo anterior, como habrás adivinado, para realizar el registro biométrico del IMSS necesitas instalar la aplicación IMSS Digital en tu teléfono inteligente (con Android o iOS) y abrir una cuenta con tu CURP o tu Número de Seguridad Social (NSS). Además, necesitas tener a la mano tu credencial del INE.

Ya tengo mi cuenta de IMSS Digital, ¿cómo registro mis datos biométricos?

Si ya instalaste la aplicación de IMSS Digital y abriste tu cuenta con tu CURP o NSS, lo que sigue es registrar tus datos biométricos, para lo cual deberás seguir estos pasos.

Desde la app IMSS Digital, da clic al apartado “Cédula Digital de Salud”

Ingresa tu CURP y tu teléfono celular

Lee y acepta el Aviso de Privacidad

Revisa los mensajes de tu celular, pues te habrán enviado un código de verificación

Introduce ese código en el apartado de seis dígitos de la app IMSS Digital

Toma foto de tu credencial del INE por delante y luego por detrás.

Revisa tus datos y da clic a confirmar

Tomate una selfie, en un lugar bien iluminado.

De esta forma, el trámite estará completo, aunque no se ha especificado si también se recogerán las huellas dactilares, si bien se espera que se agregue un candado de seguridad con base en las huellas que están registradas por el usuario en el teléfono, como hacen otras apps.

Además, no se ha especificado una fecha para completar este trámite, si bien te recomendamos llevarlo a cabo lo más pronto posible.

