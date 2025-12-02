IMSS lanza, en Mañanera de CSP, plan de trato digno a derechohabientes

Zoé Robledo, director del IMSS, este martes estuvo en Palacio Nacional.

A fin de mejorar la atención que se otorga a los derechohabientes que acuden a recibir servicios de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un plan de 11 acciones que ya se han puesto en marcha.

La estrategia presentada esta mañana, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el director general Zoé Robledo incluye como primer punto la creación de una nueva identidad, con uniforme, chaleco, corbata y distintivos al personal encargado de orientar a la población.

También habrá un tablero virtual de monitoreo en tiempo real para resolver los casos complejos unidad por unidad; asimismo habrá otro para reconocer al personal que se desempeñe de manera adecuada.

Esto también implicará la contratación de más personal para que labore en turno nocturnos y en el servicio de urgencias.

Para esto, se creará el Comité Central de Trato Digno, paralelamente a los comités en cada delegación para evaluar el cumplimiento de la estrategia.

Finalmente se realizarán encuestas bimestrales en todos los hospitales para conocer la percepción de la derechohabiencia.

“Este relanzamiento forma parte de este nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure pues la la dignidad de quienes atienden en el seguro social”, dijo.

