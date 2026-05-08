¿Quién es Marco Tulio Martínez Cosío, padre de Lucía Martínez Cortés?

Señalado por la madre de Lucía por su presunta sustracción

El caso de la pequeña Lucía Martínez Cortes, desaparecida en la colonia Polanco el pasado 5 de mayo, ha escalado a un conflicto legal que involucra acusaciones de violencia vicaria y sustracción de menores.

La madre de la niña, Cynthia Cortés, señaló directamente como responsable a su expareja, el reconocido abogado penalista Marco Tulio Martínez Cosío.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, la desaparición de la menor de 3 años no habría sido un hecho accidental, sino un movimiento planeado que involucró a personal de confianza de la familia.

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¿A qué se dedica Marco Tulio Martínez Cosío?

Marco Tulio Martínez Cosío cuenta con un perfil destacado en el sector legal mexicano, donde se ha consolidado como un abogado penalista experto en casos complejos.

Su experiencia incluye la representación de figuras clave en procesos históricos como Odebrecht y el Pemexgate, lo que le ha otorgado una visibilidad notable ante la FGR, institución con la que ha mantenido una relación profesional estrecha pero combativa.

Así fuel la desaparición de Lucía Martínez Cortés

Cynthia Cortés relató que, tras meses de intentar firmar un convenio de custodia, la relación con Martínez Cosío parecía cordial.

La denuncia detalla una presunta logística planificada para la sustracción de la menor, ocurrida el pasado 5 de mayo a las 17:45 horas.

Según el relato, mientras la madre bañaba a su otro hijo, la niñera Fernanda Cecilia salió apresuradamente del departamento con Lucía para abordar un vehículo propiedad de Marco Tulio Martínez Cosío, donde un chofer ya la esperaba, de acuerdo con reportes del personal de vigilancia del edificio en Polanco.

Ante estos hechos, la madre ha denunciado a través de sus redes sociales que se trata de un caso de violencia vicaria, una modalidad de agresión en la que se utiliza a los hijos como instrumento para causar un daño psicológico profundo a la mujer.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación por el delito de sustracción de menores o incapaces de custodia legítima.

Mientras la Alerta Amber continúa activa para la localización de la niña, las autoridades investigan el rastro del vehículo y la posible ubicación del abogado y los empleados domésticos implicados.

La defensa de la madre pide que el trabajo o la influencia del padre no detengan la justicia y que la niña regrese pronto a casa.